انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25-2-2022

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25-2-2022 ،وسجلت الطماطم 6 جنيهات إلى 7 جنيهات ،والكوسة 10 جنيهات بدلا من12 جنيها ، والباذنجان 9 جنيهات، والبصل الأحمر 4 جنيهات ،والبطاطس 6.5 جنيه ، والفلفل الألوان 24 جنيها لدي بائعي التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور من 65 جنيها إلي 80 جنيها، لوزن 20 كجم،والبصل جنيهين ،والخيار 6 جنيهات ،والجزر جنيهين،والفلفل 8 جنيهات، والليمون 5 جنيهات،والبطاطس الجديدة 4 جنيهات ،والكوسة 6 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ،والبطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس ، الكسبرة،الشبت أو الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 8 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 25 جنيها ،والخيار 12جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها ،والفلفل الحار 20 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات ،والفلفل الألوان 24 جنيها ،والفاصوليا 25 جنيها،البطاطس الجديدة 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيها، والقرنبيط 10 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر الفلفل الحامي 20 جنيها ،والباذنجان العروس 12 جنيها ،والباذنجان الابيض 10 جنيهات،والباذنجان الملون 14 جنيها، والجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 25 جنيها، والملوخية 12 جنيها للكيلو ، والليمون 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الجوافة 8 جنيهات ،والبطيخة 50 جنيها، الموز البلدي 10 جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر من 15 إلى 20 جنيها ، والبلح الأحمر 10جنيهات، والكاكا 15جنيها، الكيوي 20 جنيها،الافوكادو 35 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الرمان 12 جنيها ، والتفاح الأصفر 20 جنيها،والبرقوق الأسود 15 جنيها ، والقشطة 45 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها ، الموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

و نوه التجار إلي أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون 15 جنيها،والعنب البلدي 15 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 10 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80جنيها ، والعويسي 55 جنيها ، والنعومي 35 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها ،والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها ،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 6.5 جنيه ، والبرتقال البلدي 3.5 جنيه .