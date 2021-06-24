انخفاض الكنتالوب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 24-6-2021

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 24-6-2021 و تراجع سعر الكنتالوب إلى 4 جنيهات بدلا من 5جنيهات،واستقرت اسعار العنب والبرتقال ، والطماطم ،والخيار ، البطاطس والفلفل ،وتراوح كيلو الطماطم في القطاعي 2.5جنيها إلى 4 جنيهات، واستقر الفلفل الالوان متراوحا بين 10جنيهات إلى16 جنيها.
وأضاف التجار أن سعر الخيار البلدي تراوح من 4إلي 6.5جنيه، والخيار الصوب 6جنيهات،والقلقاس 6إلي 7جنيهات،والبامية من 7إلي 14جنيها ،والخيار ،والبصل الأحمر،والذهبي من 2.5جنيه إلى 4جنيهات ،والكوسة 8جنيهات،والبامية الفلاحي14جنيها للكيلو.
اسعار الخضروات
وكشف التجار أن سعر البصل الأبيض بجنيهين ونصف جنيه للكيلو ،والبطاطس سجلت 6.5 جنيه،والملوخية من 6إلي 7جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي 8جنيهات،والثوم الأبيض 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .
وأوضح التجار أن سعر كيلو الليمون تراوح من 20جنيها إلى 24جنيها،والفلفل الألوان من 6.5إلى16جنيها،الفاصوليا 6.5 جنيه ،ورق العنب 20جنيها ،والبامية الحمراء 15جنيها.
وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي سجل 4 جنيهات بدلا من 5جنيهات،والبصل الأحمر ،والابيض 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات،والفراولة 5إلي 7.5جنيه.
وأكد التجار أن سعر الجزر 4الي 6جنيهات للكيلو ،والفلفل الرومي من 8 جنيهات،والفلفل الحامي 8،والكرنب من 6إلي10جنيهات للواحدة .
وأوضح التجار إلى أن سعر الباذنجان الأبيض ب4 إلى 5،والباذنجان الملون 6جنيهات،والباذنجان العروس الأسود6جنيهات ،والخس الكابوتشا 4جنيهات للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.
اسعار الخضروات والفاكهة
الفلفل الالوان:16جنيها
البامية :14جنيها
البصل :4جنيهات
الطماطم :3.5جنيه
البطاطس :6.5جنيه
الثوم :30جنيها
الكوسة :8جنيهات
الفاصوليا:6.5جنيه
الباذنجان الابيض: 4جنيهات
الباذنجان الرومي: 5جنيهات
الليمون: 24جنيها
الفلفل الرومي: 8جنيهات
الفلفل الحامي: 8جنيهات
ملوخية بلدى:8جنيهات
كرنب: 8جنيهات للواحدة
خس بلدي: جنيهان ونصف
كبوتشا: 4جنيهات للواحدة
الخضرة: 50 قرشا
الجرجير: نصف جنيه
العنب الاحمر أو الاخضر: 12جنيها
الجوافة :20جنيها
الكنتالوب:5جنيهات
البرقوق:30جنيها
البرتقال الصيفي:5جنيهات
التفاح المستورد :35جنيها
الخوخ :20جنيها
الكمثري :40جنيها
الافوكادو :40جنيها
البطيخ :20جنيها للواحدة
التفاح البلدي :15جنيها
المانجو :25جنيها
اسعار الخضروات في سوق العبور
و تباينت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الخميس ، وتراوح قفص الطماطم وزن 20كجم من 35جنيهاإلي 70جنيها،والكيلو 150قرشا إلى275قرشا،والبطاطس من 250قرشا إلى375قرشا.
وتراوحت أسعار الخيار من 2إلى 3جنيهات ،والجزر “بدون عرش” من225قرشا إلى 250قرشا،والباذنجان الرومي من 200قرش إلى250قرشا،والباذنجان العروس من 250قرشا إلى300قرشا.
وبلغ سعر القلقاس من 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 15إلي 20جنيها ،الفاصوليا 5جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 3إلي 4جنيهات، والكوسة 4 جنيهات ،والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 4 إلى 5جنيهات.