انخفاض الكنتالوب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 24-6-2021

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 24-6-2021 و تراجع سعر الكنتالوب إلى 4 جنيهات بدلا من 5جنيهات،واستقرت اسعار العنب والبرتقال ، والطماطم ،والخيار ، البطاطس والفلفل ،وتراوح كيلو الطماطم في القطاعي 2.5جنيها إلى 4 جنيهات، واستقر الفلفل الالوان متراوحا بين 10جنيهات إلى16 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر الخيار البلدي تراوح من 4إلي 6.5جنيه، والخيار الصوب 6جنيهات،والقلقاس 6إلي 7جنيهات،والبامية من 7إلي 14جنيها ،والخيار ،والبصل الأحمر،والذهبي من 2.5جنيه إلى 4جنيهات ،والكوسة 8جنيهات،والبامية الفلاحي14جنيها للكيلو.

اسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البصل الأبيض بجنيهين ونصف جنيه للكيلو ،والبطاطس سجلت 6.5 جنيه،والملوخية من 6إلي 7جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي 8جنيهات،والثوم الأبيض 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .

وأوضح التجار أن سعر كيلو الليمون تراوح من 20جنيها إلى 24جنيها،والفلفل الألوان من 6.5إلى16جنيها،الفاصوليا 6.5 جنيه ،ورق العنب 20جنيها ،والبامية الحمراء 15جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي سجل 4 جنيهات بدلا من 5جنيهات،والبصل الأحمر ،والابيض 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات،والفراولة 5إلي 7.5جنيه.

وأكد التجار أن سعر الجزر 4الي 6جنيهات للكيلو ،والفلفل الرومي من 8 جنيهات،والفلفل الحامي 8،والكرنب من 6إلي10جنيهات للواحدة .

وأوضح التجار إلى أن سعر الباذنجان الأبيض ب4 إلى 5،والباذنجان الملون 6جنيهات،والباذنجان العروس الأسود6جنيهات ،والخس الكابوتشا 4جنيهات للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

اسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الالوان:16جنيها

البامية :14جنيها

البصل :4جنيهات

الطماطم :3.5جنيه

البطاطس :6.5جنيه

الثوم :30جنيها

الكوسة :8جنيهات

الفاصوليا:6.5جنيه

الباذنجان الابيض: 4جنيهات

الباذنجان الرومي: 5جنيهات

الليمون: 24جنيها

الفلفل الرومي: 8جنيهات

الفلفل الحامي: 8جنيهات

ملوخية بلدى:8جنيهات

كرنب: 8جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 4جنيهات للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب الاحمر أو الاخضر: 12جنيها

الجوافة :20جنيها

الكنتالوب:5جنيهات

البرقوق:30جنيها

البرتقال الصيفي:5جنيهات

التفاح المستورد :35جنيها

الخوخ :20جنيها

الكمثري :40جنيها

الافوكادو :40جنيها

البطيخ :20جنيها للواحدة

التفاح البلدي :15جنيها

المانجو :25جنيها

اسعار الخضروات في سوق العبور

و تباينت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الخميس ، وتراوح قفص الطماطم وزن 20كجم من 35جنيهاإلي 70جنيها،والكيلو 150قرشا إلى275قرشا،والبطاطس من 250قرشا إلى375قرشا.

وتراوحت أسعار الخيار من 2إلى 3جنيهات ،والجزر “بدون عرش” من225قرشا إلى 250قرشا،والباذنجان الرومي من 200قرش إلى250قرشا،والباذنجان العروس من 250قرشا إلى300قرشا.

وبلغ سعر القلقاس من 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 15إلي 20جنيها ،الفاصوليا 5جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 3إلي 4جنيهات، والكوسة 4 جنيهات ،والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 4 إلى 5جنيهات.