انخفاض الكمثري .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 11-8-2022

تباينت أسعار الخضروات وانخفضت الفاكهة اليوم الخميس 11 – 8- 2022 ،وسجلت الكمثري 12 جنيها بدلا من 15 جنيها ،و الطماطم 3 جنيهات إلى 5 جنيهات ،الجزر 8 جنيهات والخيار 8 جنيهات ،الباذنجان 5 جنيهات، والفلفل 12 جنيها ،و البطاطس 8 جنيهات في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 60 جنيها ، والفلفل البلدي 5 جنيهات ، والليمون 5 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان جنيه ونصف ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 3 جنيهات ونصف، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 20 جنيها ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس أو الرومي من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 6.5 جنيه، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 7.5 جنيه ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 20 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها،والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 35 جنيها ، والخوخ 15 جنيها والكمثرى 12 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار أن سعر التفاح الأخضر 25 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 15 جنيها، ومانجو زبدية وسكري ب20 جنيها إلي 25 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 6.5 جنيه ،والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأشار التجار أن سعر التين التركي الابيض ب20 جنيها، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات إلى 15 جنيها ،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .