اقتصاد وأسواق

انخفاض الكمثرى.. أسعار الخضروات والفاكهة الإثنين 31-8-2020

تباين اسعار الخضر والفواكه في الأسواق
الصاوي أحمد 12:25 م, الأثنين, 31 أغسطس 20 12:25 م, الأثنين, 31 أغسطس 20

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تراجعت أسعار الفاكهة واستقرت أسعار الخضروات اليوم الإثنين 31-8-2020 وسجلت الكمثري 7.5 إلي 12 بدلا من 15 جنيها أمس، والفلفل الألوان 15 جنيها، أو أقل والطماطم من 3.5 جنيه إلي 4، والخيار الصوب 8 والباذنجان 2.5 الي 3.5 طبقا لعدد من التجار المتعاملين في الأسواق.

و أشار التجار إلى أن سعر البامية من 15 إلي 25 جنيهًا، والفاصوليا 45 والثوم 35 جنيهًا، والكوسة 8 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات في أسواق التجزئة والليمون من 8 الى 10 جنيهات والفلفل الرومي 8 جنيهات.

وافاد التجار أن حزمة الملوخية تراوحت من جنيه واحد إلي 2 جنيه والفلفل الحار 6 جنيهات إلي 8 جنيهات، والباذنجان المخدد 6 جنيهات والجزر 6 إلى 8 جنيهات والملوخية 7 جنيهات للكيلو.

وأوضح التجار أن الفاكهة متباينة، وسجل التفاح المستورد الأحمر والأخضر 30 جنيهًا والبلدي 18 جنيهًا إلى 20 والكمثري 12 جنيها إلي 15 جنيها كأعلي سعر والبلح البرحي من 20 جنيها إلى 35 جنيها.

أسعار الخضار والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار بأن سعر التين 15 جنيها والجوافة الفلاحي 10 والموز المستورد 25 جنيها والبلدي 12 جنيها، والعنب البناتي احمر -اخضر من 10 إلى 12 والعنب البلدي 6.5 والكنتالوب 10جنيهات والبطيخ من 30جنيها إلى 40 جنيها والبرقوق 20 جنيها.

أسعار الخضار

ورق عنب : 25 جنيها

الباذنجان العروس : 3.5 جنيه

الباذنجان الرومي: 2.5 جنيه

الباذنجان المخدد: 6 جنيهات

الليمون: 8 جنيهات

فلفل : 8 جنيهات

فلفل ألوان : 15 جنيها

بامية : 25 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4 جنيهات

 الخضرة: 3 حزام بـ 2 جنيه

أسعار الخضار والفاكهة
أسعار الخضار والفاكهة

الجرجير: جنيه

موز مستورد :25جنيه

أسعار الفاكهة

موز بلدي : 12 جنيها

العنب الأحمر : 12 جنيها

العنب الأخضر : 12 جنيها

البرقوق : 20 جنيها

التفاح الأصفر : 30 جنيهًا

التفاح السكرى : 30 جنيهًا

 بلح : 30 جنيهًا

أناناس : 30 جنيهًا

أفوكاتو : 35 جنيهًا

البطيخ : 40 جنيهًا

الكنتالوب : 10 جنيهات

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بقلم الصاوي أحمد

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