انخفاض الكبدة المستوردة.. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الجمعة 1-9-2023

تفاوتت أسعار اللحوم السوداني والبرازيلي والبلدية اليوم الجمعة 1-9-2023 وسجل كيلو المفروم المستورد 200 جنيها في محال الجزارة و عبوة اللحوم 80 جنيها والمفروم 70 جنيها لوزن 700جرام والكبدة 55 جنيها ببعض المنافذ و الكندوز البلدي بين 270 جنيها و 300 جنيها للكيلو .

وأوضح التجار أن سعر البرازيلي المستورد 200 جنيها ببعض المحلات التجارية والمفروم السوداني 150 جنيها بالمنافذ والكبدة البلدية 300 جنيها بمحال الجزارة حسب الجودة.

أسعار اللحوم

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح بين 225 جنيها إلي 270 جنيها في منافذ وزارة الزراعة والتموين والداخلية و بين 270 جنيها إلي 430 جنيها في محلات الجزارة و السلاسل التجارية والمفروم البلدي 240 جنيها إلي 320 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر كيلو اللحوم الجملي و السجق و المفروم 250 و 280 جنيها و البرجر 250 جنيها و الكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ و الضاني البرقي أو الرحماني 380 جنيها و البلدي 280 جنيها .

أسعار اللحوم الحمراء

وقال التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيها إلي 440 جنيها للكيلو والكفتة أو السجق أو البرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر الكبدة الجملية 320 جنيها و الكبدة الضاني 390 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 200و220جنيها .

وأشار التجار إلي أن السجق المستورد 90 جنيها والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

أسعار اللحوم اليوم في مصر

ونوه التجار إلي أن أسعار اللحوم البقري البلدي “قباني ” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .

وذكر التجار أن سعر كيلو القائم ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ول” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” ب120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية .

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الهايبر ماركت

وأشار التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 100 ألف جنيه .

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم والمكعبات الكندوز : 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ آمان :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ الجيش : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي و الجاموسي المجمد : 200 جنيها

أسعار السجق والكفتة البلدي والبرجر الكندوز البلدي :250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 280 جنيها

أسعار السجق المستورد :90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 280 جنيها