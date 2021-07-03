انخفاض الفلفل الحامي.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3-7-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3-7-2021 التراجع وتهاوت أسعار الفلفل الحامي ، والكنتالوب ، والباذنجان الرومي ، بينما استمرت أسعار الليمون والمشمش ، والتفاح المستورد فى الارتفاع واستقر الجزر ، والطماطم، البطاطس ، وتراوحت الطماطم بين جنيهين إلى 3.5 جنيه بدلا من جنيهين ونصف مؤخرا.

وأكد التجار أن سعر الخيار البلدي استقر بين 4 إلى 8 جنيهات والخيار الصوب 8، والقلقاس 7 جنيهات، والبصل الأحمر، والذهبي 3 جنيهات ونصف إلى 4 ، والكوسة 7 جنيهات إلى 8 ، والبامية الفلاحي 16 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر البصل الأبيض تراوح من جنيه ونصف إلى 2.5 جنيه للكيلو ، والبطاطس من 5 إلى 7 جنيهات، والملوخية من 6 إلي 8 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والثوم الأبيض 25 إلى 30 جنيها ، الثوم الأحمر 40 جنيها.

وكشف التجار أن سعر كيلو الليمون استقر بين 10 جنيهات إلى 20 جنيها، الفلفل الألوان 8 إلى 16 جنيها ، الفاصوليا 6.5 جنيه، ورق العنب 15 إلي 20 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي سجل 4 جنيهات ، والبصل الأحمر، والأبيض 4 جنيهات، والفول الأخضر 6 جنيهات، والقلقاس7 جنيهات، والفراولة 5 إلي 7.5 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر الجزر 6.5 جنيه للكيلو ، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والفلفل الحامي من 3.5 إلي 5، بدلا من 5 أمس ، والكرنب 6 إلي 8 جنيهات للواحدة.

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الأبيض سجل 4 جنيهات ، والباذنجان الملون 4 جنيهات، والباذنجان العروس الأسود 4 جنيهات ، والخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أـسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الألوان :8 إلى 16 جنيها

البامية :10 إلى 16 جنيها

البصل :4 جنيهات

الطماطم :3.5 جنيه

البطاطس :7 جنيهات

الثوم :25 جنيها

الكوسة :7 جنيهات

الفاصوليا:6.5 جنيه

الباذنجان الابيض: 4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 4 جنيهات

الليمون: 10 إلى 20 جنيها

الفلفل الرومي: 5 جنيهات

الفلفل الحامي: 5 جنيهات

ملوخية بلدى:6 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5 جنيه للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب الأحمر / الأخضر: 12 جنيها

الجوافة :20 جنيها

الكنتالوب:5 جنيهات

البرقوق:30 جنيها

البرتقال الصيفي:4 جنيهات

التفاح المستورد :18 إلى 40 جنيها

الخوخ :20 جنيها

الكمثري :40 جنيها

الافوكادو :40 جنيها

البطيخ :20 جنيها للواحدة

التفاح البلدي :15 جنيها

المانجو :10 إلى 25 جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتباينت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأحد وتراوح قفص الطماطم وزن 18 إلى 20 كجم من 25 جنيها إلى 40 جنيها، والكيلو 125 قرشا إلى 200 قرش، والبطاطس من 250 قرشا إلى 375 قرشا.

وسجل الخيار بين 2 إلى 4 جنيهات ، والجزر “بدون عرش” من 225 قرشا إلى 350 قرشا، والباذنجان الرومي من 200 قرش إلى 300 قرش، والباذنجان العروس من 250 قرشا إلى 300 قرش.

وتراوح سعر القلقاس بين 3.5 إلى 4.5 جنيه، الليمون 7 إلى 15 جنيها ، الفاصوليا 4 جنيهات، والجوافة 15، والكانتالوب 2 إلى 3 جنيهات، والكوسة 4 والفلفل الرومي 4 جنيهات، والفلفل الحامي من 3 إلى 4 جنيهات.