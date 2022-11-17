انخفاض الفلفل الألوان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس17-11-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم الخميس 17 – 11- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين جنيهين إلى 5 جنيهات ، وسجل الباذنجان الابيض 5 جنيهات والبصل 6.5 جنيه والباذنجان العروس 8 جنيهات،و الجزر 8 جنيهات والفلفل الرومي 12جنيها بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 55 جنيها إلي 80 جنيها،والفلفل الحامي 4 جنيهات،والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للواحدة ،والبروكلي 13جنيها ، والقرنبيط 8 جنيهات،والكرنب الأحمر ، والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 10جنيهات للكيلو ،والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 12 جنيها ،الفاصوليا 6.5 جنيه،والفلفل الألوان 20 جنيها بدلا من 24 جنيها ،والباذنجان الأبيض 5 جنيهات، والباذنجان الملون 6.5 جنيه،والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه ،والخيار 6.5 جنيه .

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 6.5 جنيه ، والبصل الأصفر 8 جنيهات ،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 12 جنيها ،والكوسة 5 جنيهات ،البطاطس 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 65 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 6.5 جنيه ، والملوخية جنيهين ونصف ،والليمون 10 جنيهات ، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر البرتقال اليوسفي 8.5 جنيه ،والجوافة 8 جنيهات ،والرمان 5.5 جنيه إلى 10 جنيهات ،الموز البلدي 12.5 إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها ، والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف، والعنب الكرمسون 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها،والعنب الأحمر 20 جنيها ، والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 20 جنيها إلى 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ، والخوخ المستورد 25 جنيها ،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت من 20 إلى 30 جنيها ، والعنب الكرمسون 20 جنيها ،الكنتالوب من 12 جنيهات إلى 15 جنيهات،والشمام 15 جنيها،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وألمح التجار إلي أن سعر التين الابيض 15 إلى 20 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات ،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .