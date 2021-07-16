انخفاض الفلفل الألوان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 16-7-2021

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة انخفاضا ملحوظا اليوم الجمعة 16-7-2021 بسبب ارتفاع درجة الحرارة حيث سجل الفلفل الالوان 6.5جنيه بدلا من10جنيهات والطماطم2.5جنيه بدلا من3.5جنيه ،الليمون 10جنيهات ،والخوخ 30جنيها،الفلفل الرومي 5بدلا من 6جنيهات، في التجزئة .

وأضاف التجار أن سعر الخيار البلدي تراوح بين 5جنيهات إلي 8والخيار الصوب 10جنيهات،والقلقاس 7جنيهات،والبامية البلدي من 10إلي 14جنيها،والبصل الذهبي 3.5،والكوسة 7جنيهات.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البصل الأبيض سجل جنيهين ونصف ،والبصل الاصفر 3.5 جنيه ،والبطاطس 8جنيهات ،والملوخية من 6إلي 8جنيهات،والفلفل الرومي 5جنيهات ،والثوم الأبيض 25إلي 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الليمون تراوح من 10جنيهات إلى 20جنيها حسب الجودة،الفلفل الألوان 6إلي 10 جنيهات،الفاصوليا18جنيها،ورق العنب18إلي 22جنيها.

ونوه التجار إلى أن الباذنجان الرومي تراوح من 3.5 إلى 5جنيهات ،والبصل الأحمر،5والابيض 3.5جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات.

وأفاد التجار أن الجزر تراوح بين 5إلي 6جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي 5جنيهات،والفلفل الحامي 5 والكرنب 6إلي9جنيهات للواحدة .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأبيض ب3.5إلي 4جنيهات،والباذنجان الملون 4جنيهات،والباذنجان العروس الأسود4جنيهات إلى 5،والخس الكابوتشا 3.5جنيه للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الالوان: 10جنيهات

البامية :14جنيها

البصل الاصفر :3.5جنيه

الطماطم :3.5جنيه

البطاطس :8جنيهات

الثوم :25جنيها

الكوسة : 7جنيهات

الفاصوليا:18جنيها

الباذنجان : 4جنيهات

الليمون: 10جنيهات

الفلفل : 5جنيهات

ملوخية بلدى:8جنيهات

كرنب: 8جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5جنيه للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب : 10إلي15جنيهات

الكنتالوب:5جنيهات

الشمام :6.5جنيها

البرقوق:30جنيها

البرتقال الصيفي:6.5جنيه

التفاح :20إلي 40جنيها

الخوخ :30جنيها

الكمثري :40جنيها

الافوكادو :40جنيها

البطيخ :30جنيها للواحدة

التفاح البلدي :20جنيها

المانجو :10إلي 25جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

و انخفضت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة ، وتراوح قفص الطماطم وزن 18كجم من 20جنيهاإلي 40جنيها،والكيلو 125قرش إلى200قرش،والبطاطس من 275قرش إلى400قرشا.

وتراوح سعر الخيار من 3إلى 5جنيهات ،والجزر 225قرش إلى 300قرش،والباذنجان الرومي 175قرشاإلى200قرش،والباذنجان العروس 200قرش إلى250قرشا.

وسجل سعر القلقاس من 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 9إلي 16جنيها ،الفاصوليا 4جنيهات،والجوافة 15،والكانتالوب 2إلي 3جنيهات،والكوسة 4والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من 3 إلى 4جنيهات.