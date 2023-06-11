انخفاض الفلفل الألوان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 11-6-2023

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 11-6-2023 نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتراوحت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 5 جنيهات وانخفض الفلفل الألوان إلى 8 جنيهات بدلا من 12 جنيها والبصل 14 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والفاصوليا 20 جنيها والكوسة 16 جنيها والخيار 14 جنيها والباذنجان 12 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأشار التجار إلي أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 60 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 7 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وألمح التجار إلي أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 20 جنيها .

وقال التجار إن سعر الباذنجان العروس 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 10 جنيهات والخيار الصوب 14جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات .

وذكر التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 16 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والبصل الذهبي 16 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 18 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 6 إلى 16 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 15 جنيها والثوم 40 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر المشمش أو البرقوق البلدي 25 جنيها و العنب الأحمر و الاخضر 25 جنيها و البرتقال 15 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود المستورد 50 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 15 جنيها .

أسعار الخضروات والفواكه

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 12 جنيها والشمام 12 جنيها والبطيخ 25 جنيها للواحدة.

وكشف التجار أن البرتقال البلدي 15 جنيها والبرتقال الصيفي 15 جنيها .