انخفاض الفلفل الألوان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 31-7-2022

تأرجحت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 31- 7- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 3.5 جنيه،والكوسة 14 جنيها ، والخيار 10 جنيهات ،والجزر 8 جنيهات ،الباذنجان 5 جنيهات ، والفلفل الرومي / البطاطس 8 جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلي 50 جنيها ، والفلفل البلدي 2.5 جنيه ، والليمون 5 جنيهات ، والكوسة 4.5 جنيه ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان جنيه ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

وقال التجار أن سعر البطاطا للمستهلك .53 جنيه، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 24 جنيها ، والفلفل الألوان 8 جنيهات بدلا من 10جنيهات ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس أو الرومي من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 13 جنيها ،والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 14 جنيها ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 10جنيهات إلى 20 جنيها،والبامية من 15 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 12 جنيها ، والعنب الأحمر 10 جنيهات ، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلى 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 15 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها،و الكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 30 جنيها ، والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها،والتفاح الفرنساوي 40 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 6.5 جنيه،والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأوضح التجار أن سعر التين 12 جنيها ،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .