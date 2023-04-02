انخفاض الفلفل الألوان.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 2-4-2023

تباينت أسعار الخضراوات و الفاكهة اليوم الأحد 2-4-2023 وتراوحت الطماطم بين 3.5جنيه إلى 6 جنيهات ونصف والبطاطس 8 جنيهات والكوسة 10 جنيهات والجزر 12 جنيها والخيار 14 جنيها والباذنجان العروس 12 جنيها والبسلة 20 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها بسوق التجزئة .

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح من 80 إلي 120 جنيها والفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 10 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 إلى 9 جنيهات .

أسعار الخضراوات اليوم

وأضاف التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 20 جنيها والباذنجان العروس 12 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والخيار 14جنيها .

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 14 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 24 جنيها والكوسة 12 جنيها و البطاطس 9 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

وأفاد التجار بأن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 8 جنيهات .

أسعار الخضراوات والفاكهة

وقال التجار إن سعر البرتقال أبوسرة تراوح من 10 إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12جنيها إلى 15جنيها موالموز 12.5 إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالأفوكادو 100 جنيه والخوخ المستورد 40 جنيها.

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح من 45 إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 إلى 65 جنيها والكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأضاف التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .