انخفاض الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 23-8-2022

شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة تراجعا اليوم الثلاثاء 23- 8- 2022 بسبب موجة الحر ،وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيها ،والباذنجان 5 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات ، والكوسة 12 جنيها ،والفلفل 8 جنيهات ،والخيار 5 جنيهات إلى 10جنيهات في سوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 95 جنيها ، والفلفل الحار 3 جنيهات ، والليمون 10 جنيهات ،والكوسة 6 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 4 جنيهات، و البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 35 جنيها ،والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس / الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 10 جنيهات، والقثاء 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكوسة 12 جنيها،البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 20 جنيها .

ونوه التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 6.5 جنيه ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 20 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 30 جنيها ، والتفاح الأحمر من 8 إلى 40 جنيها ،والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 17 جنيها، والكاكا 15 جنيها،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 35 جنيها ، والخوخ 15جنيها، والكمثرى 17 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار أن سعر التفاح الأخضر 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 30 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 50 جنيها .

وقال التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 12 جنيها ، عنب أسود ، والعنب الكرمسون ب10 جنيهات ،الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأشار التجار إلي أن سعر التين الابيض 15جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 12 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .