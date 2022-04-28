انخفاض الفلفل .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 28-4-2022

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 28-4-2022 الموافق 27 من شهر رمضان،وتراوحت الطماطم بين 10 جنيهات إلى 15جنيها ،الكوسة والباذنجان الرومي 5 جنيهات ، والليمون من 10 إلى 12 جنيها والخيار 5جنيهات إلى 8 جنيهاتطبقا لتجار في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 100 جنيها إلي 200 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 5 جنيهات ، والليمون 6 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 3.5 جنيه، والباذنجان الرومي 3جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر ربطة السبانخ جنيهين ونصف ، والبطاطا 4 جنيهات و حزمة الخضار مثل البقدونس ، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة والفاصوليا 10 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 16 جنيها ، والخيار 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر 25 جنيها ، والفلفل الحامي 18 جنيها ، والكوسة 5 جنيهات ، البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب 12 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 7 جنيهات،والباذنجان الأبيض 10جنيهات ، والباذنجان الملون 15 جنيها،و الجزر 6 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 12 جنيها للكيلو ، والليمون 12 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الجوافة تراوح بين 5 جنيهات إلى 15 جنيها حسب الجودة ،والفراولة 6.5 جنيه ،الموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 10إلي 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح 20 جنيها ،والبلح الجاف 25 جنيها إلي 60 جنيها ، والكاكا 15جنيها ، الكيوي 35 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والبرقوق 40 جنيها ، والكمثرى 40 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها ، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

وقال التجار أن سعر العنب الاحمر الجديد ب35 جنيها ، عنب كرمسون 50 جنيها ، والتين 12جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات ، واليوسفي 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 7.5 جنيه .