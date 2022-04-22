واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الجمعة 22-4-2022 الموافق 21 رمضان، وتراوحت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 12 جنيها ، الخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات والبسلة 8 جنيهات ، طبقا لتجار في أسواق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تأرجح سعر عداية الطماطم بسوق العبور بين 180 جنيها إلي200 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 6 جنيهات ، والليمون 5 جنيهات ، والكوسة 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 5 جنيهات و حزمة البقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير 50 جنيها ، والبسلة والفاصوليا 8 جنيهات ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والخيار 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر 35 جنيها ، والفلفل الحامي 25 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ،البطاطس الجديدة 7 جنيهات ، والفلفل الرومي 15 جنيها ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة ورق العنب12 جنيها الي 20 جنيها .

وكشف التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس سجل 10 جنيهات،والباذنجان الأبيض 15 جنيها ، والباذنجان الملون 20 جنيها،و الجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ، والملوخية 20 جنيها للكيلو ، والليمون 14 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر الجوافة تراوح بين 5 جنيهات إلى 15 جنيها، والفراولة 7.5 جنيه، الموز البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيهات، والموز المستورد 10 إلى 20 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر التفاح 20 جنيها، والبلح الجاف 25 جنيها إلى 60 جنيها ، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق 40 جنيها، والكمثرى 40 جنيها، والقشطة 60 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

واوضح التجار أن سعر العنب بـ40 جنيها ، عنب كرمسون 60 جنيها ، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد، الكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها .

وقال التجار أن سعر المانجو كيت 50 جنيها،البرتقال أبو سرة 10 جنيهات،واليوسفي 12 جنيها،والبرتقال البلدي 5 جنيهات .