انخفاض الفلفل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20-2-2021

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة الانخفاض اليوم السبت 20-2-2021 في بورصة السوق اليومية،وسجلت الطماطم جنيهان ونصف مقابل 3 والبطاطس من جنيهين ونصف حتي 3.5جنيه لدي باعة القطاعي .
وسجلت أسعار الليمون والفلفل الألوان 20 جنيها للكيلو والبسلة 6 ،الفاصوليا 10والباذنجان الرومي والبصل المقور من 3.5 إلى5 ،والبصل القديم من 6.5جنيه إلى 7.5 واللفت جنيهين ونصف.
أسعار الخضراوات
وأفاد التجار بأن الفول الأخضر بـ6.5جنيه ،والقلقاس7جنيهات،والفراولة 8إلي 10،والثوم البلدي 50 جنيها،والثوم المستورد 35جنيها .
وذكر التجار أن الخيار والكوسة ب5جنيهات ،الجزر 4جنيهات،والفلفل الرومي 4جنيهات و الحامي5جنيهات ،والكرنب 6،الباذنجان الأبيض، والعروس الأسود 6.5جنيه ،والخس الكابوتشا 2.5جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيهين .
وأوضح التجار أن الموز المستورد بـ 15جنيها،والموز الجبلي10جنيهات والموز البلدي ب 8جنيهات،والبلح الأسود 10جنيهات،والتفاح المستورد الأحمر 18 التفاح الأخضر 20جنيها.
وأضاف التجار أن العنب الأحمر تراوح من 20 إلي 35جنيها،والكنتالوب 7جنيهات للكيلو ،والكمثري 15 جنيها .
وقال التجار إلى أن البرتقال اليوسفي الصيني بـ 5جنيهات،والبرتقال أبوسرة 7.5جنيه،والبلدي بـ3.5جنيه،اليوسفي البلدي 7.5 ،البرقوق 25جنيها،والجوافة10جنيهات،الرمان 10جنيهات.
أسعار الخضراوات والفاكهة
الطماطم والبطاطس:جنيهان ونصف
البصل :5جنيهات
الثوم :50جنيها
الكوسة :5جنيهات
الفاصوليا:10جنيهات
البسلة: 6جنيهات
الباذنجان العروس: 6.5جنيه
الباذنجان الرومي: 5جنيهات
الليمون: 20جنيها
الفلفل الرومي: 4جنيهات
الفلفل الألوان: 20جنيها
ملوخية بلدى: 7جنيهات
كرنب: 7جنيهات
خس بلدي: جنيهان ونصف
كبوتشا: 3.5جنيه
الخضرة: 50 قرشا
الجرجير: جنيه
موز مستورد: 15جنيها
الموز : 10جنيهات
الجوافة: 10جنيهات
العنب البلدي: 12جنيها
برقوق: 20جنيها
التفاح الأخضر: 20جنيها
التفاح الأحمر: 18جنيهًا
أناناس: 35جنيهًا
أفوكاتو: 35 جنيهًا
الكنتالوب: 7جنيهات
الرمان: 10جنيها
أسعار الخضراوات في سوق العبور
وتباينت الأسعار فى سوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت،وسجل قفص الطماطم 25جنيها،والكيلو من 120 إلى 200قرش،والبطاطس 100 إلى 250قرشا.
وسجلت أسعار الخيار 250قرشا والجزر 150 إلى 200قرش ، الباذنجان البلدي من 200 إلى270قرشا،والباذنجان العروس من 350 إلى 450قرشا.
وبلغت أسعار القلقاس 3.5جنيه،الليمون 12جنيها،والبسلة 4جنيهات،الفاصوليا 7جنيهات،والجوافة 7،والكانتالوب 4.5جنيه،والكوسة 3والجزر 3جنيهات،والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من جنيه إلى 1.5جنيه.