انخفاض الفلفل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 20-2-2021

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة الانخفاض اليوم السبت 20-2-2021 في بورصة السوق اليومية،وسجلت الطماطم جنيهان ونصف مقابل 3 والبطاطس من جنيهين ونصف حتي 3.5جنيه لدي باعة القطاعي .

وسجلت أسعار الليمون والفلفل الألوان 20 جنيها للكيلو والبسلة 6 ،الفاصوليا 10والباذنجان الرومي والبصل المقور من 3.5 إلى5 ،والبصل القديم من 6.5جنيه إلى 7.5 واللفت جنيهين ونصف.

أسعار الخضراوات

وأفاد التجار بأن الفول الأخضر بـ6.5جنيه ،والقلقاس7جنيهات،والفراولة 8إلي 10،والثوم البلدي 50 جنيها،والثوم المستورد 35جنيها .

وذكر التجار أن الخيار والكوسة ب5جنيهات ،الجزر 4جنيهات،والفلفل الرومي 4جنيهات و الحامي5جنيهات ،والكرنب 6،الباذنجان الأبيض، والعروس الأسود 6.5جنيه ،والخس الكابوتشا 2.5جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيهين .

وأوضح التجار أن الموز المستورد بـ 15جنيها،والموز الجبلي10جنيهات والموز البلدي ب 8جنيهات،والبلح الأسود 10جنيهات،والتفاح المستورد الأحمر 18 التفاح الأخضر 20جنيها.

وأضاف التجار أن العنب الأحمر تراوح من 20 إلي 35جنيها،والكنتالوب 7جنيهات للكيلو ،والكمثري 15 جنيها .

وقال التجار إلى أن البرتقال اليوسفي الصيني بـ 5جنيهات،والبرتقال أبوسرة 7.5جنيه،والبلدي بـ3.5جنيه،اليوسفي البلدي 7.5 ،البرقوق 25جنيها،والجوافة10جنيهات،الرمان 10جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

الطماطم والبطاطس:جنيهان ونصف

البصل​ :5جنيهات

الثوم :50جنيها

الكوسة :5جنيهات

الفاصوليا:10جنيهات

البسلة: 6جنيهات

الباذنجان العروس: 6.5جنيه

الباذنجان الرومي: 5جنيهات

الليمون: 20جنيها

الفلفل الرومي: 4جنيهات

الفلفل الألوان: 20جنيها

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 7جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: جنيه

موز مستورد: 15جنيها

الموز : 10جنيهات

الجوافة: 10جنيهات

العنب البلدي: 12جنيها

برقوق: 20جنيها

التفاح الأخضر: 20جنيها

التفاح الأحمر: 18جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7جنيهات

الرمان: 10جنيها

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وتباينت الأسعار فى سوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت،وسجل قفص الطماطم 25جنيها،والكيلو من 120 إلى 200قرش،والبطاطس 100 إلى 250قرشا.

وسجلت أسعار الخيار 250قرشا والجزر 150 إلى 200قرش ، الباذنجان البلدي من 200 إلى270قرشا،والباذنجان العروس من 350 إلى 450قرشا.

وبلغت أسعار القلقاس 3.5جنيه،الليمون 12جنيها،والبسلة 4جنيهات،الفاصوليا 7جنيهات،والجوافة 7،والكانتالوب 4.5جنيه،والكوسة 3والجزر 3جنيهات،والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من جنيه إلى 1.5جنيه.