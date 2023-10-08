انخفاض الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 8-10-2023

تباينت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأحد 8-10-2023 وتراوحت الطماطم بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها بحسب الجودة والبطاطس17 جنيها والكوسة 16 والخيار الصوب 10 جنيهات والبصل 25/26 جنيها والجزر 30 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والثوم 40 جنيها طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها إلى 200 جنيه والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 6 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 10 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

ونوه التجار بأن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين و والجرجير جنيهين للحزمة و الفاصوليا 20 جنيها بدلا من 30 جنيها والبامية 40 جنيها و50 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها.

وقال التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه و الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 12 جنيها والباذنجان الملون 13 جنيها والخيار البلدي 8 جنيهات والخيار الصوب 10 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات بدلا من.

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر البصل الأصفر 26 جنيها والبصل الأحمر 26 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 6.5 جنيه و15 جنيها، ورق العنب 80 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات والجزر 30 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 16 جنيها.

وقال التجار إن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 35 جنيها إلى 50 جنيها والعنب الأحمر 25 جنيها والعنب البناتي 20 جنيها والعنب البلدي 12 جنيها والبرتقال أبو سره 8.5 جنيه والجوافة 25 جنيها والموز 15جنيها إلى 20 جنيها والعنب الأسود 35 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 65 جنيها والتفاح الأحمر 90 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 200 جنيها والخوخ 50 جنيها.

وأشار التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 20 جنيها إلي 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 25 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 30 جنيها و 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 70 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12 و25 جنيها.

وألمح التجار أن البرتقال البلدي 50 جنيها والبرتقال الصيفي 55 جنيها والتين 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب35 جنيها والبلح البرحي 45 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب ب10 جنيهات للكيلو.