انخفاض الفاصوليا..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8-4-2023

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8-4-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والبطاطس 9 جنيهات والجزر 10 جنيهات والخيار 14 جنيها والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 45 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها والفلفل الحامي 15 جنيها والليمون 10 جنيهات والكوسة 8 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 6 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 18 جنيها والباذنجان العروس 12 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والخيار 14 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 30 جنيها والفلفل الرومي 25 جنيها والكوسة 16 جنيها و البطاطس 9 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 12 جنيها والليمون 12 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12 جنيها إلى 15جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيها والأفوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأضاف التجار إلي أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وقال التجار إن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيها والبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .