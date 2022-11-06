انخفاض الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 6-11-2022



تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 6-11-2022 وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والفاصوليا من 6.5 جنيه ، والبسلة 16 جنيها ، والباذنجان 8 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والفلفل الرومي 10 جنيهات ، والخيار 8 جنيهات والفلفل الألوان 20 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وألمح التجار إلي أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 110 جنيه، والفلفل الحامي 3 جنيهات، والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات ، والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح بين 5 جنيهات إلى 10 جنيهات للواحدة ،والبروكلي 18 جنيها للكيلو ،والقرنبيط 15 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات للواحدة ،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ، والكرنب 15 جنيها للواحدة علي الأقل.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا إلى جنيه ، الفاصوليا 6.5 جنيه علي الأقل ،والفلفل الألوان 20 جنيها ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات،والباذنجان الملون 10 جنيهات ، والباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار 8 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 5 جنيهات ، والبصل الأصفر 5 جنيهات ،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ، والقثاء 5 جنيهات ، والفلفل الرومي 10 جنيهات ، والكوسة 10 جنيهات ، البطاطس12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ، ورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

ولفت التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والجزر 10 جنيهات، والملوخية جنيهين ونصف ، والليمون تراجع إلي 10 جنيهات بدلا من 14 جنيها، والبامية تراوحت من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والثوم 13 جنيها.

وأكد التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 8 جنيهات ، والجوافة 7.5 جنيه،والرمان 6.5 إلى 10 جنيهات ، الموز البلدي 6.5 جنيه إلي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها، والتفاح الأحمر 17 جنيها إلى 35 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 15 إلى 30 جنيها، والافوكادو 80 جنيها ، والخوخ 25 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها، والتفاح الأمريكي 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 35 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ونصف ، والمانجو العويس 25 جنيها، ومانجو الفونسو 20 جنيها ، والمانجو النعومي 20 جنيها .

أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الزبدية 20جنيها ،والمانجو الكيت أو الكنت 20 جنيها، والعنب الكرمسون 12 جنيها ، الكنتالوب 10 جنيهات، والشمام 12 جنيها، والبطيخ 10 جنيهات للواحدة.

ونوه التجار إلي أن سعر التين الأبيض 12 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 8 جنيهات إلي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.

