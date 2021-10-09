انخفاض الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 9-10-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم السبت 9-10-2021، وتراوحت الطماطم بين 8 إلى 10 جنيهات بدلا من 9 أمس، والخيار 5 إلى 7 جنيهات، والجوافة 11 جنيها، الجزر والجوافة 10جنيهات، الباذنجان 5، والفلفل الرومي 6 والبطاطس والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 20 والبصل الأحمر 6 جنيهات، لدى بائعي القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة بـ130جنيها وبسوق أكتوبر 145جنيها للقفص بوزن 18كجم ، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 230 جنيها، في الصعيد.

ونوه التجار إلي أن حزمة البقدونس أو الكسبرة أو الشبت و الجرجير ب50 قرشا، والملوخية جنيهين للواحدة ، والبامية 16 جنيها للكيلو، والفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيها، والقثاء 5 إلى 8 جنيهات، والخيار من5 إلى 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلى استقرار ورق العنب عند 46 جنيها، والفلفل الحار الأحمر أو الشطة بـ8 جنيهات للكيلو، والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 14 جنيها، والفاصوليا 10 جنيهات بدلا من 12 والبطاطس 6.5 إلى 9جنيهات، والفلفل الرومي 6جنيهات ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن الفلفل يتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات، والباذنجان العروس 8.5، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 12 جنيهات علي الاكثر ، والبامية 15 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن أسعار الجوافة تراوحت بين 3.5 إلى 12 جنيها، الموز البلدي من 10 جنيهات إلى 15، والموز المستورد 30، والبلح البرحي 30 ، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا.

وأفاد التجار أن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 10 جنيهات، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 20 والتفاح الأحمر 15 جنيها، الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وكشف التجار إلى أن سعر العنب الأسود 25 جنيها، والعنب البلدي 6.5 جنيه، والعنب الأحمر، والتين 15 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 15 جنيها.

أسعار الفاكهة

واوضح التجار إلى أن سعر المانجو تراوح بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو ـ حسب الصنف ـ والمانجو الفص 70 جنيها ، والعويسي من 30 إلى 35 والنعومي 30 جنيها.

وقال التجار أن سعر المانجو الفونسو 35 جنيها، والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى 6.5 جنيه إلى 20 ، والخوخ البلدي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال البلدى 10 إلى 12 جنيها ، والبطيخ 20 إلى 25 جنيها للواحدة ، البرتقال أبو سرة 10 جنيهات.