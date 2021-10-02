انخفاض الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 2-10-2021

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 2-10-2021 ، وتراوحت الطماطم بين 6 إلي 8 جنيهات والخيار 6.5 جنيه والفاصوليا 12 جنيها بدلا من 20 ، والفلفل الرومي 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات ، والبطاطس 8، والكوسة 8 جنيهات ، والفلفل الألوان 14 جنيها والبصل الأحمر 6.5 ، لدى بائعي القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم بأسواق العبور وأكتوبر لتجارة الجملة يتراوح من 150 إلى 160 جنيها للقفص بوزن 18 كجم ، بينما سجل القفص وزن 40 كجم 230 جنيها، فى الصعيد.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن ربطة البقدونس /الكسبرة /الشبت أو الجرجير بـ 50 قرشا ، والملوخية جنيهين للواحدة ، والبامية 15 جنيها ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والقثاء 3.5 إلى 5 جنيهات، والخيار من 3 إلى 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن ورق العنب يباع بـ 46 جنيها ، والفلفل الحار الأحمر أو الشطة 8 جنيهات للكيلو ، والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 14 جنيها، والفاصوليا 12 جنيها، والبطاطس 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن الفلفل بأنواعه يتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات ، والباذنجان العروس 6، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 12 جنيها، والبامية 15 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن أسعار الجوافة تراوحت بين 7.5 إلى 12.5 جنيه، الموز البلدي من 12 جنيها إلى 15، والموز المستورد 30، والبلح البرحي 30 ، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وأفاد التجار بأن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 7.5 جنيه ، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأسود 35، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح السوري 20 والتفاح الأحمر 15 جنيها، الموز المستورد 30 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر العنب الأسود 20 جنيها ، والعنب البلدي 6.5 جنيه، والعنب الأحمر والتين 15 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 15 جنيها.

أسعار الفاكهة

وافاد التجار أن متوسط سعر المانجو بين 7.5 إلى 25 جنيها للكيلو -حسب النوع -والمانجو الفص 70 جنيها ، والعويسي من 30 إلى 35 والنعومي 30 جنيها.

وذكر التجار أن المانجو الفونسو 35 جنيها، والمانجو دبشة 20 جنيها ، والكمثرى 6.5 جنيها إلى 15 ، والخوخ البلدي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها ، البرتقال البلدي 10 إلي 12 جنيها ، والبطيخ 20 إلي 25 جنيها للواحدة والبرتقال أبو سرة 10 جنيهات.