انخفاض العنب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 13-5-2023

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 13-5-2023 وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه بدلا من 6.5 والفلفل الرومي والخيار والكوسة 6 إلى 12 جنيها، والباذنجان العروس 5 إلى 10جنيهات، والفلفل الألوان 40 جنيهًا، والفاصوليا 12 جنيهًا بسوق التجزئة.

وقال التجار إن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح من 90 إلي 130 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 10 جنيهات والكوسة 6 جنيهات والخيار 3.5 جنيه والباذنجان الرومي 2.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

ولفت التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12جنيها للكيلو والكرنب 12جنيها والبطاطس 6.5 جنيه .

وقال التجار إن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 16 إلى 40 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 10 جنيهات والباذنجان العروس 10 جنيهات والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 6.5 جنيه إلى 12 جنيها .

وذكر التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 14 جنيها والبصل الذهبي 16جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 10 جنيهات والكوسة 6 إلى 12 جنيها و البطاطس 6.5 جنيه ورق العنب 25 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيهاوالبامية 40 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيهات .

وأشار التجار أن سعر البرتقال البلدي 7.5 جنيه والجوافة 12 جنيها والموز 10 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 80 جنيها والعنب البلدي 35 جنيها بدلا من 50 جنيها .

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 12 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 30 جنيها للواحدة .

ونوه التجار إلي أن البرتقال البلدي تراوح بين 5 جنيه إلي 7.5 جنيه والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه .