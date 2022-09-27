انخفاض العنب .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27-9-2022

تأرجحت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 27- 9- 2022 ، صعودا وهبوطا وتفاوتت الطماطم بين 4.5 جنيه إلى 6.5 جنيه والعنب الأحمر 8.5 جنيه بدلا من 12 جنيها ، البطاطس 8 جنيهات ، والبصل الأحمر 6 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات الليمون 15 جنيها ، بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها ، والفلفل الحامي 5 جنيهات ، والليمون 7 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات ، 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وأشار التجار إلي أن سعر البطاطا للمستهلك بـ 6 جنيهات، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 20 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون / العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه إلى 12 جنيها.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 12 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 8 إلى 12 جنيها، 6.5 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 70 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 9 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

ولفت التجار إلي أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 15 جنيهات ، والعنب الأحمر 8.5 جنيه،والمشمش 35 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح المستورد 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ، والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها، والكاكا 20 جنيها،الكيوي 35 جنيها ، والأفوكادو 70 جنيها ، والخوخ 35 جنيها،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها، والرمان 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ،والعنب الأسود البلدي 15 جنيها ، والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات،والشمام 8 جنيهات، والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وقال التجار إن سعر التين الأبيض 20 جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها ، والبرتقال أبو سرة 15 جنيها، والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 12 جنيها.