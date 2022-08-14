انخفاض العنب.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 14-8-2022

ارتفعت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأحد 14 – 8- 2022 وتأرجحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، الجزر 6.5 جنيه، والخيار 10 إلى 12 جنيها والكوسة 6.5 إلى 20 جنيها بدلا من 12 جنيها، الباذنجان 6 جنيهات، والفلفل 12 جنيها، والبطاطس 7 جنيهات في سوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيها، والفلفل البلدي 3 جنيهات، والليمون 4 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلي أن سعر البطاطا للمستهلك بـ 3 جنيهات ونصف، البقدونس، الكسبرة، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة، الفاصوليا 20 جنيها، والفلفل الألوان 20 جنيها، والباذنجان الأبيض، الملون، العروس أو الرومي 6 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 12 جنيها، والفلفل الرومي 12 جنيهات، والكوسة 14 جنيها كمتوسط، البطاطس 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 12 جنيها، والبامية من 12 جنيها إلى 25 جنيها، والباذنجان الرومي 6 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 5 جنيهات، والعنب الأحمر 5 جنيهات، والمشمش 20 جنيها، الموز البلدي 20 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر بـ 20 جنيها، والتفاح الأحمر من 8 إلى 17 جنيها، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها، والأفوكادو 35 جنيها، والخوخ 15 جنيها، والكمثرى 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر 25 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 15 جنيها، ومانجو زبدية وسكري من 17 جنيها إلي 20 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها، عنب أسود مستورد 15 جنيها، والعنب الكرمسون بـ10 جنيهات، الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه، والبطيخ من 25 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وألمح التجار إلي أن سعر التين الأبيض بـ 20 جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 20 جنيها، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهات، والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.