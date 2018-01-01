انخفاض العجز التجاري المصري 12 مليار دولار في 11 شهرًا

خالد بدر الدينأعلنت وزارة التجارة المصرية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن العجز التجاري في أول 11 شهرًا من عام 2017 انخفض 26% على أساس سنوي بقيمة بلغت 12 مليار دولار.وذكرت الوزارة في البيان أن الواردات انخفضت خلال أول 11 شهرًا من عام 2017 إلى 51 مليار دولار، مقارنة بـ61 مليار دولار في الفترة نفسه

خالد بدر الدين

أعلنت وزارة التجارة المصرية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن العجز التجاري في أول 11 شهرًا من عام 2017 انخفض 26% على أساس سنوي بقيمة بلغت 12 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في البيان أن الواردات انخفضت خلال أول 11 شهرًا من عام 2017 إلى 51 مليار دولار، مقارنة بـ61 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2016، في حين زادت الصادرات إلى 20.4 مليار دولار من 18.4 مليار خلال الفترة نفسها.

وأضاف البيان أن الصادرات من المتوقع أن تصل إلى 22.4 مليار دولار مع ختام عام 2017 بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 10% على عام 2016، والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليار دولار.

وقال الوزير طارق قابيل في البيان إن القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية.

وتحاول مصر التي تعتمد على الواردات تقليص عجز كبير في الموازنة وتعزيز الصناعات المحلية بعد أن عانت لسنوات من نقص في العملة الصعبة حد من قدرتها على الاستيراد من الخارج وأضر بأنشطة الأعمال.

وتشهد مصر نموًا في الصادرات وانخفاضًا في الواردات منذ أن حررت سعر الصرف في نوفمبر 2016 ، ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى النصف تقريبًا وأصبحت السلع المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية بينما تراجعت قدرة المصريين على شراء السلع الأجنبية.