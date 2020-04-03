انخفاض الطماطم والثوم.. تباين أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الجمعة 3-4-2020

ارتفع سعر البطاطس بقيمة 25 قرشًا للكيلو ليتراوح بين جنيهين و3 جنيهات، مقابل 175 قرشًا و3 أمس، وتراوح الخيار الصوب بين 2.5 و3.5 جنيه.

تباينت أسعار الخضراوات، اليوم الجمعة 3- 4- 2020، في سوق العبور، حيث انخفضت أسعار الطماطم بشكل طفيف، وتراوح القفص من 40 إلى 70 جنيه، اليوم، للأصناف الشعبية، والأصناف عالية الجودة تراوحت من 80 لـ120 جنيهًا، طبقًا لتجار في السوق.

وارتفع سعر البطاطس بقيمة 25 قرشًا للكيلو ليتراوح بين جنيهين و3 جنيهات، مقابل 175 قرشًا و3 أمس، وتراوح الخيار الصوب بين 2.5 و3.5 جنيه.

وارتفع سعر الفلفل الرومي ليتراوح من 5 إلى 6 جنيهات، بزيادة جنيه، وسجل الفلفل عالي الجودة من 8 إلى 10 جنيهات، والباذنجان البلدي ارتفع بقيمة جنيه أيضًا، وتراوح الكيلو بين 2 و2.5 جنيه، والباذنجان عالي الجودة من 4 إلى 5 جنيهات.

وتراجع الثوم الأبيض بقيمة خمسين قرشًا ليسجل ما بين 4 و4.5 جنيه، والبصل تراوح بين 2.5 و7.5 جنيه، والكوسة تراوحت بين 2 و3.5 جنيه.

وفيما يلي أسعار الخضراوات في أسواق التجزئة:

الطماطم: من5 إلى 6 جنيهات

الخيار: من 6 إلى 8 جنيهات

البصل: من 6 إلى 13 جنيهًا

الليمون: من 20 إلى 24 جنيهًا

الفلفل: من 8 إلى 12 جنيهًا

الباذنجان: من 4 إلى 10 جنيهات

البسلة: من 10 إلى 12 جنيهًا

الفاصوليا: من 16 إلى 20 جنيهًا

البطاطس: من 3.5 إلى 4 جنيهات

الكوسة: من 6 إلى 8 جنيهات

الجزر: 6 جنيهات

القلقاس: 12 جنيهًا

الكرنب: من 7 إلى 10 جنيهات

القرنبيط: 8 جنيهات للواحدة

البرتقال: 6.5 جنيه

الموز: من 10 إلى 12 جنيهًا

الفراولة: 10 جنيهات

الكانتالوب: 8 جنيهات

التفاح: 25 جنيهًا.