انخفاض الطماطم والثوم.. أسعار الخضروات والفاكهة الإثنين 1-6-2020

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة الإثنين 1-6-2020 حيث تراجعت الطماطم بقيمة 50 قرشا وسجلت 2.5 جنيه إلي 6.5 مقارنة بأمس.
وتراوحت الكوسة بين 4 إلى 8 جنيهات، والكانتالوب تراوح بين 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات، والخيار 7.5 والثوم انخفض وسجل 13 جنيها مقابل 15 جنيها، وعداية الطماطم بسوق العبور من 35 إلى 85 والكيلو 1.75 جنيه بسوق العبور طبقا لعدد من التجار في الأسواق و أسعار الخضروات والفاكهة.
وأوضح التجار أن الباذنجان العروس والابيض تراوح بين 4 إليى 7 جنيهات والليمون من 12 إلى 20 جنيها والبامية من 15 إلى 30 جنيها، والفلفل الرومي أو الحامي 8 جنيهات والباذنجان الرومي من 2 إلى 4 والبصل5 والفلفل الألوان 15 جنيها والبسلة 10 جنيهات والفاصوليا الخضراء 7 جنيهات، والبطاطس بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
وأكد التجار أن هناك انخفاضا في أسعار الفاكهة وتراوحت الفراولة بين 5 إلى 10 جنيهات، والعنب الأحمر 20جنيها، والكنتالوب 5 والبطيخ 20 جنيها للواحدة.
أسعار الخضراوات
ورق عنب بناتى: 15 جنيهًا
الباذنجان العروس: 6 جنيهات
الباذنجان الرومي: 3 جنيهات
الباذنجان المخدد: 7 جنيهات
الليمون: 20 جنيهًا
فلفل شطة: 8 جنيهات
فلفل رومى: 8 جنيهات
بامية فلاحى: 30 جنيهًا
ملوخية بلدى: 7 جنيهات
كرنب: 7 جنيهات
خس بلدي: 2 جنيه
كبوتشا: 4 جنيهات
الخضرة: 3 حزم بـ2 جنيه
الجرجير: 1 جنيه
العنب الأحمر: 20 جنيها
المانجو :20 جنيها
العنب الأخضر: 20 جنيها
المشمش: 12 جنيها
البرقوق: 50 جنيها
التفاح الأصفر: 20 جنيهًا
التفاح السكرى: 20 جنيهًا
الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا
بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا
أناناس الحبة: 25 جنيهًا
جوافة سكرى: 15 جنيهًا
خوخ بلدى: 8 جنيهات
أفوكاتو: 35 جنيهًا
برتقال بلدي: 8 جنيهات
البطيخ: 10 إلى 30 جنيها للواحدة
الفراولة: 5 جنيهات
الكنتالوب: 3 جنيهات