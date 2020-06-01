انخفاض الطماطم والثوم.. أسعار الخضروات والفاكهة الإثنين 1-6-2020

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة الإثنين 1-6-2020 حيث تراجعت الطماطم بقيمة 50 قرشا وسجلت 2.5 جنيه إلي 6.5 مقارنة بأمس.

وتراوحت الكوسة بين 4 إلى 8 جنيهات، والكانتالوب تراوح بين 2.5 جنيه إلى 4 جنيهات، والخيار 7.5 والثوم انخفض وسجل 13 جنيها مقابل 15 جنيها، وعداية الطماطم بسوق العبور من 35 إلى 85 والكيلو 1.75 جنيه بسوق العبور طبقا لعدد من التجار في الأسواق و أسعار الخضروات والفاكهة.

وأوضح التجار أن الباذنجان العروس والابيض تراوح بين 4 إليى 7 جنيهات والليمون من 12 إلى 20 جنيها والبامية من 15 إلى 30 جنيها، والفلفل الرومي أو الحامي 8 جنيهات والباذنجان الرومي من 2 إلى 4 والبصل5 والفلفل الألوان 15 جنيها والبسلة 10 جنيهات والفاصوليا الخضراء 7 جنيهات، والبطاطس بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

وأكد التجار أن هناك انخفاضا في أسعار الفاكهة وتراوحت الفراولة بين 5 إلى 10 جنيهات، والعنب الأحمر 20جنيها، والكنتالوب 5 والبطيخ 20 جنيها للواحدة.

أسعار الخضراوات

ورق عنب بناتى: 15 جنيهًا

الباذنجان العروس: 6 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3 جنيهات

الباذنجان المخدد: 7 جنيهات

الليمون: 20 جنيهًا

فلفل شطة: 8 جنيهات

فلفل رومى: 8 جنيهات

بامية فلاحى: 30 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4 جنيهات

الخضرة: 3 حزم بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

العنب الأحمر: 20 جنيها

المانجو :20 جنيها

العنب الأخضر: 20 جنيها

المشمش: 12 جنيها

البرقوق: 50 جنيها

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: 12 جنيهًا

بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة: 25 جنيهًا

جوافة سكرى: 15 جنيهًا

خوخ بلدى: 8 جنيهات

أفوكاتو: 35 جنيهًا

برتقال بلدي: 8 جنيهات

البطيخ: 10 إلى 30 جنيها للواحدة

الفراولة: 5 جنيهات

الكنتالوب: 3 جنيهات