انخفاض الطماطم والبطاطس في أسواق الخضراوات الأربعاء 10 -6-2020

انخفضت أسعار الخضراوات و الفاكهة في الأسواق الأربعاء 10-6-2020 وتراجع الفلفل الألوان إلي 6.5 مقابل 10 جنيهات والطماطم والبطاطس 2.5 جنيه للكيلو علي الأقل مقابل 3.5 جنيه أمس والفاصوليا لـ 8 جنيهات مقابل 1 والليمون تراجع من 35 جنيها إلي 26 حتي 30 جنيها والكوسة تراوحت بين 6 إلي 8 جنيهات طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وسجل الباذنجان الرومي 8 جنيهات و الأبيض والأسود 5 والبصل 5 ، والثوم 25 جنيها، والجزر 4 إلى 6 جنيهات، والخيار استقر من 4 إلى 6.5 والفلفل الرومي والحامي من 3 إلى 6 جنيهات والبامية من 20 جنيها إلى 15 .

وأكد التجار أن هناك هدوءا في غالبية أسعار الفاكهة وسجل البرتقال الصيفي 13 جنيها و البرقوق من 10 إلى 20 والتفاح البلدي ارتفع إلي 12 جنيها مقابل 10 جنيهات أمس والخوخ 7.5 إلى 10، والفراولة 7 ، العنب الأحمر 15، والكنتالوب 5 جنيهات والبطيخة من 20 إلى 50 جنيها.

وتراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور الأربعاء من 43 إلي 50 جنيها لوزن 23 كيلو وتراوح سعر البطاطس من جنيه إلي جنيه ونصف مقابل 175 قرشا أمس وانخفض سعر الشيكارة في المبادرات الشعبية من 50 إلي 30 جنيها لوزن 40 كيلو .

أسعار الخضراوات

ورق عنب بناتى : 16 إلي 20 جنيها

الباذنجان : 5 جنيهات

الباذنجان الرومي : 8 جنيهات

الباذنجان المخدد : 6 جنيهات

الليمون : 35 جنيهًا

فلفل حامي أو رومي : 6 جنيهات

فلفل ألوان : من 5 إلى 6 جنيهات

بامية فلاحى : 15 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7.5 جنيه

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4 جنيهات

الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

أسعار الفاكهة

العنب الأحمر : 15 جنيها

العنب الأخضر: 8 جنيهات

المشمش : 12 جنيها

البرقوق: 20 جنيها

التفاح الأصفر: 20 جنيهًا

التفاح السكرى : 20 جنيهًا

الموز البلدي الفاخر: من 7 إلى 12 جنيهًا

بلح تمر فاخر: 20 جنيهًا

أناناس الحبة : 25 جنيهًا

خوخ بلدى : 12 جنيها

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ :30 جنيها للواحدة

الفراولة : 7 جنيهات

الكنتالوب : 5 جنيهات