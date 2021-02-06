انخفاض الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 6-2-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الانهيار اليوم السبت 6-2-2021 في بورصة الأسواق اليومية ، وتراجعت الطماطم لجنيه ونصف مقابل 2.5 جنيه والبطاطس جنيهين في القطاعي ، والبسلة 5 ، والفاصوليا 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات ، طبقا للتجار.

وأوضح التجار أن البصل المقور انخفض أيضا إلى 3.5 مقابل 5 جنيهات، والبصل القديم 6.5 جنيه، واللفت جنيهين ونصف ، والليمون 20 جنيها، والفول الأخضر 8 ، والقلقاس 8 جنيهات، والفراولة 10، والثوم البلدي 40 جنيها والثوم المستورد 35 جنيها.

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلى أن الخيار بـ 5 جنيهات ، الفلفل الألوان 20، والكوسة 6.5 جنيه، الجزر 5 ، والفلفل الرومي ، الحامي 6 ، والكرنب 7 جنيهات للواحدة ، الباذنجان العروس الأبيض 6 جنيهات، والخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والخس البلدي 5 جنيهات للحزمة.

وأردف التجار أن الموز المستورد سجل 15 جنيها، والموز الجبلي 10 جنيهات والموز الصعيدي 6.5 جنيه ، والبلح الرملي 6 جنيهات، والبلح الأسود 8 جنيهات، والبلح البرحي 30 جنيها، والتفاح الأحمر تراوح من 12 إلى17، التفاح الأخضر ، الأصفر 20 جنيها.

وأوضح التجار أن العنب البلدي 10 جنيها، والعنب البناتي الأحمر من 20 إلى 35 جنيها ، والعنب البلدي الأخضر 12 جنيها، والكنتالوب من 7.5 إلى 10 جنيهات للكيلو ، والمانجو “نعومي” 20، والكمثرى 15 جنيها.

وأفاد التجار أن البرتقال الصيني بـ 4 جنيهات، والبرتقال أبوسرة 6.5 جنيه، والبرتقال البلدي بـ 2.5 جنيه، اليوسفي البلدي 5 إلى 6.5 ، البرقوق 25 جنيها، والجوافة 6.5 إلى 10، الرمان 8 جنيهات، والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم /البطاطس : جنيهان

البصل​ : 6.5 جنيه

الثوم :40 جنيها

الكوسة :6.5 جنيه

الفاصوليا: 8 جنيهات

البسلة: 5 جنيهات

الباذنجان العروس: 6 جنيهات

الباذنجان الرومي: 4 جنيهات

الليمون: 20 جنيها

الفلفل الرومي: 6 جنيهات

الفلفل الحامي: 6 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 8 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 20 جنيها

موز جبلي: 12 جنيها

الجوافة: 10 جنيهات

العنب البلدي: 10 جنيهات

برقوق: 20 جنيها

التفاح الأخضر: 25 جنيها

التفاح الأحمر: 17 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7.5 جنيه

الرمان: 10 جنيهات

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتراجعت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم السبت ، وسجل قفص الطماطم 15 جنيها والكيلو من 50 قرشا إلى 100 قرش، والبطاطس 65 قرشا حتى 175 قرشا.

وسجل سعر الباذنجان البلدي من 250 قرشا إلى 270 قرشا، والباذنجان العروس من 350 قرش إلى 450 قرشا، والقلقاس 3.5جنيه، الليمون 14جنيها، والبسلة 3.5 جنيه، الفاصوليا 6 جنيهات، والجوافة 4، والكانتالوب 3.5 جنيه، والكوسة 4.5 والجزر 3 جنيهات، والفلفل الرومي 3.5 جنيه، والفلفل الحامي من جنيه إلى 1.5 جنيه.