اقتصاد وأسواق

انخفاض الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة الأحد 21-3-2021

تباين أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر
الصاوي أحمد 10:47 ص, الأحد, 21 مارس 21 10:47 ص, الأحد, 21 مارس 21

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واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التباين اليوم الأحد في مصر 21-3-2021 بالأسواق اليومية وسجلت الطماطم 3 جنيهات والبطاطس من 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات طبقا لتجار خضار وفواكه.

وأشار التجار إلى أن أسعار الثوم الأحمر 12 جنيها والثوم الأبيض 8 جنيهات ونصف ، والليمون 20 جنيها والفلفل الألوان 20 أيضا ، والبسلة من 5 إلى 7.5 جنيه ، الفاصوليا 15 جنيها، والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والبصل المقور انخفض إلى 3.5 بدلا من 4 جنيهات ، والبصل الخزين الأصفر/الأحمر القديم 6.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن الفول الأخضر تراوح من 5 جنيهات إلى 6.5، والقلقاس 8 جنيهات، والفراولة 6.5 إلي 7.5، والثوم البلدي القديم بـ 17 جنيها، ، والثوم الصيني 35 جنيها ، والخيار 5 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات.

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وأوضح التجار أن الجزر سجل 3.5 جنيه ، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والفلفل الحامي 10 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض، والأسود 8 جنيهات بدلا من 7، والخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والخس البلدي جنيهين للواحدة.

وأفاد التجار أن الموز المستورد سجل 18 جنيها، والموز الجبلي 10 جنيهات، والموز البلدي بـ 7 جنيهات، والبلح الأسود 10 جنيهات، والتفاح المستورد الأحمر ، الأخضر تراوح من 15 إلي 22 جنيها.

وكشف التجار أن العنب الأحمر بـ 15 جنيها، والكنتالوب 7.5 جنيه، والبرتقال اليوسفي الصيني 5، والبرتقال أبوسرة 5 جنيهات، البرتقال البلدي 3.5، اليوسفي البلدي 6.5 جنيه، البرقوق 25 جنيها، والجوافة 10، الرمان 15 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم :3 جنيهات

البطاطس:4 جنيهات

البصل​ :3.5 جنيه

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الثوم :8.5 جنيه

الكوسة :6 جنيهات

الفاصوليا: 15 جنيها

البسلة: 7.5 جنيه

الباذنجان العروس: 8 جنيهات

الباذنجان الرومي: 6 جنيهات

الليمون: 20 جنيها

الفلفل الرومي: 8 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى: 9 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5 جنيهات

 الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: 50 قرشا

موز مستورد: 15 جنيها

الموز البلدي : 10 جنيهات

الجوافة: 10 جنيهات

العنب: 15 جنيها

برقوق: 20 جنيها

التفاح الأخضر: 22 جنيها

التفاح الأحمر: 15 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7.5 جنيه

الرمان: 15 جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

واستقرت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأحد ، وسجل قفص الطماطم 20 جنيها، والكيلو من 100 قرش إلى 200 قرش، والبطاطس 125 قرشا إلى 200 قرش.

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وسجلت أسعار الخيار 250 قرشا، والجزر بدون عرش 150 قرشا إلى 200 قرش ، الباذنجان البلدي من 300 قرش إلى 500 قرش، والباذنجان العروس من 450 قرش إلى 500 قرش.

وسجلت أسعار القلقاس من 3 إلي 4 جنيهات، الليمون 11 جنيها، والبسلة 4 جنيهات، الفاصوليا 11 جنيها، والجوافة 5، والكانتالوب 4.5 جنيه والكوسة 4.5، والفلفل الرومي 4 جنيهات، والفلفل الحامي من 7 إلى 7.5 جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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