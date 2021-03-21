انخفاض الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة الأحد 21-3-2021

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التباين اليوم الأحد في مصر 21-3-2021 بالأسواق اليومية وسجلت الطماطم 3 جنيهات والبطاطس من 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات طبقا لتجار خضار وفواكه.

وأشار التجار إلى أن أسعار الثوم الأحمر 12 جنيها والثوم الأبيض 8 جنيهات ونصف ، والليمون 20 جنيها والفلفل الألوان 20 أيضا ، والبسلة من 5 إلى 7.5 جنيه ، الفاصوليا 15 جنيها، والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والبصل المقور انخفض إلى 3.5 بدلا من 4 جنيهات ، والبصل الخزين الأصفر/الأحمر القديم 6.5 جنيه.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن الفول الأخضر تراوح من 5 جنيهات إلى 6.5، والقلقاس 8 جنيهات، والفراولة 6.5 إلي 7.5، والثوم البلدي القديم بـ 17 جنيها، ، والثوم الصيني 35 جنيها ، والخيار 5 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات.

وأوضح التجار أن الجزر سجل 3.5 جنيه ، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والفلفل الحامي 10 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض، والأسود 8 جنيهات بدلا من 7، والخس الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والخس البلدي جنيهين للواحدة.

وأفاد التجار أن الموز المستورد سجل 18 جنيها، والموز الجبلي 10 جنيهات، والموز البلدي بـ 7 جنيهات، والبلح الأسود 10 جنيهات، والتفاح المستورد الأحمر ، الأخضر تراوح من 15 إلي 22 جنيها.

وكشف التجار أن العنب الأحمر بـ 15 جنيها، والكنتالوب 7.5 جنيه، والبرتقال اليوسفي الصيني 5، والبرتقال أبوسرة 5 جنيهات، البرتقال البلدي 3.5، اليوسفي البلدي 6.5 جنيه، البرقوق 25 جنيها، والجوافة 10، الرمان 15 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم :3 جنيهات

البطاطس:4 جنيهات

البصل​ :3.5 جنيه

الثوم :8.5 جنيه

الكوسة :6 جنيهات

الفاصوليا: 15 جنيها

البسلة: 7.5 جنيه

الباذنجان العروس: 8 جنيهات

الباذنجان الرومي: 6 جنيهات

الليمون: 20 جنيها

الفلفل الرومي: 8 جنيهات

الفلفل الألوان: 20 جنيها

ملوخية بلدى: 9 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 5 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: 50 قرشا

موز مستورد: 15 جنيها

الموز البلدي : 10 جنيهات

الجوافة: 10 جنيهات

العنب: 15 جنيها

برقوق: 20 جنيها

التفاح الأخضر: 22 جنيها

التفاح الأحمر: 15 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7.5 جنيه

الرمان: 15 جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

واستقرت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأحد ، وسجل قفص الطماطم 20 جنيها، والكيلو من 100 قرش إلى 200 قرش، والبطاطس 125 قرشا إلى 200 قرش.

وسجلت أسعار الخيار 250 قرشا، والجزر بدون عرش 150 قرشا إلى 200 قرش ، الباذنجان البلدي من 300 قرش إلى 500 قرش، والباذنجان العروس من 450 قرش إلى 500 قرش.

وسجلت أسعار القلقاس من 3 إلي 4 جنيهات، الليمون 11 جنيها، والبسلة 4 جنيهات، الفاصوليا 11 جنيها، والجوافة 5، والكانتالوب 4.5 جنيه والكوسة 4.5، والفلفل الرومي 4 جنيهات، والفلفل الحامي من 7 إلى 7.5 جنيه.