انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7-6-2022

توازنت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7 – 6 – 2022، وتأرجحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 12 جنيها،والخيار من جنيهين ونصف إلى 8 جنيهات والفلفل 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 5 جنيهات والكوسة 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين جنيهين ونصف إلي 6 جنيهات ، والفلفل البلدي 8 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ، والكوسة / الخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ،والقلقاس 3 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ، الخضرة مثل البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، البسلة 12 جنيها ، الفاصوليا 12 جنيها ، والفلفل الألوان 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان الملون 7 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الحار / الشطة 16 جنيها، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 6.5 جنيه ، البطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 15 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 7 جنيهات ، و الجزر 7 جنيهات ، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة ،والملوخية 10 جنيهات للكيلو ، والليمون 18 جنيها ،والبامية من 10 جنيهات إلى 25 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

و أضاف التجار أن سعر العنب الأحمر 25 جنيها ،والعنب الاخضر 20 جنيها ، والمشمش 15 جنيها ،و الجوافة 15 جنيها ، الموز البلدي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 جنيها ، و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ، والافوكادو 20 جنيها ، والخوخ 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ،والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها،والتفاح الأمريكي 25 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر العنب الاحمر المستورد 20 جنيها ، عنب أسود مستورد 20 جنيها ، والعنب الكرمسون البلدي ب15 جنيها ،الكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والشمام 8 جنيهات ، والبطيخ من 15 جنيها إلى 25 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وإضاف التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5جنيهات، والبرتقال الصيفي 3.5 جنيه .