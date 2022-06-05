انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 5-6-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم الأحد 5 – 6 – 2022 وسجلت الطماطم 10 جنيهات بدلا من 11 جنيهًا، والفلفل الألوان 10 جنيهات بدلا من 12 جنيها والفلفل الرومي 8 جنيهات والكوسة 6.5 جنيه والباذنجان الرومي تراجع إلى 4 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 100 جنيها إلى 170 جنيها، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والليمون 7 جنيهات، والكوسة أو الخيار 3 جنيه، والباذنجان جنيهين، والقلقاس 3 جنيهات.

ونوه التجار بأن سعر البطاطا 5 جنيهات، الخضرة كالبقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا، البسلة 12 جنيها، الفاصوليا 12 جنيها، والفلفل الألوان 12 جنيها، والباذنجان الأبيض 5 جنيهات، والباذنجان الملون 6 جنيهات.

أسعار الخضروات

ولفت التجار إلى أن سعر الفلفل الحار / الشطة 16 جنيها، والفلفل البلدي 8 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والكوسة 6.5 جنيه، البطاطس الجديدة 5 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 15 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والملوخية 10 جنيهات للكيلو، والليمون 15 جنيها، والبامية من 15 جنيها إلى 28 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

و أضاف التجار أن سعر العنب الأحمر 20 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات، والمشمش 10 جنيهات، والجوافة 15 جنيها، والموز البلدي من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر التفاح الأخضر 17 جنيها، والتفاح الأحمر 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها، والكيوي 30 جنيها، والافوكادو 20 جنيها، والخوخ 6.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 17 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والكمثرى 35 جنيها، والقشطة 60 جنيها، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها، والتفاح الأمريكي 25 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر العنب الأحمر المستورد 20 جنيها، عنب أسود مستورد 20 جنيها، والعنب الكرمسون البلدي 15 جنيها، والكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والشمام 5 جنيهات، والبطيخ من 10 جنيهات إلى 45 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وكشف التجار أن البرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.