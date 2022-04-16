انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16-4-2022

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة التباين اليوم السبت 16-4-2022 الموافق 15 رمضان، وتراوحت الطماطم بين 10 جنيهات إلى 15 جنيها مقابل 12 جنيها أمس، والباذنجان العروس 12 جنيها، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 12 جنيها، والفلفل الرومي 14 جنيها، طبقا للتجار في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتراوح سعر قفص الطماطم بسوق العبور بين 100 جنيه إلى 150 جنيها، وسجل الفلفل البلدي 12 جنيها، والليمون 7 جنيهات، والكوسة 3 جنيهات ، والباذنجان العروس 6 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر رابطة السبانخ جنيهان ، والبطاطا 5 جنيهات و حزمة البقدونس ، الكسبرة، الشبت ، الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 10 جنيهات، والفاصوليا 15 جنيها، والفلفل الألوان 16 جنيها، والخيار 12 جنيها، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الفلفل الأحمر 25 جنيها، والفلفل البلدي 15 جنيها، والكوسة 6 جنيهات، والبطاطس الجديدة 6 جنيهات، والفلفل الرومي 15 جنيها، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 15 جنيها للواحدة، وورق العنب 25 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس سجل 12 جنيها، والباذنجان الأبيض 16 جنيها، والباذنجان الملون 20 جنيها، والجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والملوخية 20 جنيها للكيلو بدلا من 25 جنيها ، والليمون 14 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر الجوافة تراوح من 5 إلى 12 جنيها، والفراولة 6.5 جنيه، والموز البلدي 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والموز المستورد 10 إلى 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والتفاح الأحمر 17 جنيها، والتفاح الإيراني 17.5 جنيه، والبلح الجاف 11 إلى 60 جنيها، والكاكا 15 جنيها، والكيوي جنيهين للواحدة.

وقال التجار إن سعر الرمان 15 جنيها، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 40 جنيها، والكمثرى 40 جنيها، والقشطة 60 جنيها، والتفاح الفرنساوي 25 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضح التجار أن سعر العنب الأسود أو عنب كرمسون سجل 15 جنيها، والعنب البلدي 15 جنيها، والعنب الأحمر 15 جنيها، والتين 12جنيها للكيلو الواحد، والكنتالوب من 10 إلى 15 جنيها.

والمح التجار إلى أن سعر المانجو كيت 50 جنيها، والبرتقال أبو سرة 10 جنيهات، واليوسفي 12 جنيها، والبرتقال البلدي 5 جنيهات.