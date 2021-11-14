انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 14-11-2021

شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة تذبذبااليوم الاحد 14-11-2021 ، وتراوحت أسعار الطماطم بين 3.5الي 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات ،البطاطس بين 8الي 10جنيهات بدلا من 9 جنيهات ، والكوسة7جنيهات،البصل من 4 الي6 جنيهات ،والباذنجان العروس 3.5الي 5جنيهات،والخيار 5جنيهات لدى بائعي التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة تراوحت بين 30الي 55جنيها بوزن 20كجم بدلا من 70جنيها،بينما سجل القفص وزن 30 كجم 85 جنيها،في الصعيد ،والبصل جنيهين،والخيار، والجزر 3جنيهات ونصف ،والليمون 4 جنيهات ، والبطاطس 7جنيهات،والخيار جنيهين، والكوسة 4 جنيهات.

اسعار الخضروات

واكد التجار أن سعرربطة الخضار مثل البقدونس،الكسبرة ،الشبت والجرجير 50 قرشا -قطاعي – والملوخية جنيهان للربطة ، والبامية22جنيها للكيلو ،والبسلة 12جنيها،والفلفل الألوان 20جنيها،والقثاء 6.5جنيه،والخيار 4إلى 8جنيهات،والباذنجان الرومي 3جنيهات الي 5جنيهات.

اسعار الخضروات اليوم

وافاد التجار أن سعر ورق العنب 46جنيها،والفلفل الحار الأحمر 12جنيها،والفلفل الحامي 7جنيهات ،والكوسة 7جنيهات،والفلفل الألوان 14الي 20 جنيها، والفاصوليا من 7الي10جنيهات،البطاطس 10جنيهات،والفلفل الرومي 4الي 8جنيهات،والكرنب 10جنيهات للواحدة والقرنبيط 3الي 8جنيهات للواحدة .

اسعار الخضروات والفاكهة

واكد التجار أن الفلفل الحار أو الرومي 6 جنيهات،والباذنجان العروس 2.5الي5جنيهات،والجزر 6.5الي8جنيهات،والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة،والفاصوليا7الي10جنيهات،والبامية 22جنيها للكيلو، والملوخية 7جنيهات للكيلو،والليمون8جنيهات.

اسعار الفاكهة

و كشف التجار أن الجوافة 6.5جنيه،الموز البلدي 8جنيهات بدلا من 15جنيها،والموز المستورد 30جنيها،والبلح البرحي 35جنيها،والتفاح الأخضر 12الي30جنيهًا،والبلح 5جنيهات .

واوضح التجار أن الرمان تراوح بين 6.5 إلى 8.5جنيه،والتفاح الأصفر 30 جنيها،والبرقوق الأسود 40جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح السوري 16جنيها،والتفاح الأحمر 17.5جنيه،الموز المستورد 30 جنيها.

اسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار الي أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون 20 جنيها،والعنب البلدي 10جنيهات،والعنب الأحمر 25جنيها،والتين 8الي 15جنيها للكيلو الواحد،الكنتالوب 10 جنيهات.

اسعار المانجو

وأشار التجار الي أن سعر المانجو تراوح بين 30 إلى 35 جنيها للكيلو –حسب الجودة-والمانجو الفص 80جنيها ،والعويسي من 35 إلى 40جنيها ،والنعومي 30جنيها.

وافاد التجار أن سعر المانجو الفونسو 45جنيها،والمانجو دبشة 25جنيها،والكمثرى 20جنيها،والخوخ البلدي15الي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها،والبطيخ 20 إلى 30 جنيها للواحدة،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 10جنيهات .