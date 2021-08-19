انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس19-8-2021

شهدت اسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم الخميس 19-8-2020 ،وسجلت الطماطم 5جنيهات بدلا من 6جنيهات ،و الكوسة ما بين 8إلي 12جنيها بدلا من 11جنيها، والبطاطس من6إلي 9جنيهات والفلفل الرومي 6إلي 8جنيهات ،والفاصوليا 25جنيها ،والليمون 10جنيهات لدي بائعي التجزئة .

وأكد التجار أن البامية تباع بـ 8جنيهات ،والفلفل الالوان 12جنيها ،و القثاء 3.5إلي 8جنيهات ،و الخيار البلدي من5 إلى 8جنيهات و الخيار الصوب من 8 إلى 10 جنيهات ،والباذنجان الرومي تراوح من 5 جنيهات إلى 6جنيهات.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الكوسة تراوح بين 4جنيهات إلى 10جنيهات، والفلفل الألوان من 12إلي 18جنيها،والبطاطس من 7 إلى 10جنيهات والفلفل الرومي 4جنيهات إلى 8 جنيهات ،والكرنب من 6 إلى 8جنيهات للواحدة.

ونوه التجار إلى أن سعر الفلفل الحامي استقر بين 3إلي 8جنيهات، والباذنجان العروس 4جنيهات إلى 6 جنيهات، والجزر 10جنيهات إلى 12 جنيها، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 25جنيها ، والبامية 8إلي 12جنيها للكيلو، والملوخية 12 جنيها للكيلو ،والليمون بين 5إلي 15جنيهات للكيلو علي .

اسعار الخضروات والفاكهة

والمحوا إلى أن الموز البلدي تراوح من 10 جنيهات إلى 12جنيها، والبلح البرحي 25جنيها إلى 30جنيها ، والتفاح البلدي من 15إلي 20جنيها،والتفاح الأحمر المستورد 30جنيهًا.

وافاد التجار أن التفاح الاخضر بـ 30جنيها، والبرقوق25جنيها ،والتفاح الأخضر الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30 جنيها، والموز المستورد 25 جنيها.

و ذكر التجار أن سعر العنب الاسود 15جنيها للكيلو ،والعنب البلدي 12.5جنيه، والعنب الاحمر 20جنيها،التين من 10إلي 15جنيها ، والكنتالوب أو الشمام 7.5 جنيه للكيلو .

واضاف التجار أن سعر المانجو نعومي/الزبدية أو السكري 25جنيها، والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو، والكمثرى من 10إلي 20جنيها ، والخوخ 35جنيها،والبرتقال البلدي 10جنيهات ،والبطيخ 20جنيها للواحدة .