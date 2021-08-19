اقتصاد وأسواق

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس19-8-2021

تذبذب اسعار الخضار والفواكه اليوم الخميس
الصاوي أحمد 7:49 ص, الخميس, 19 أغسطس 21 7:49 ص, الخميس, 19 أغسطس 21

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شهدت اسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم الخميس 19-8-2020 ،وسجلت الطماطم 5جنيهات بدلا من 6جنيهات ،و الكوسة ما بين 8إلي 12جنيها بدلا من 11جنيها، والبطاطس من6إلي 9جنيهات والفلفل الرومي 6إلي 8جنيهات ،والفاصوليا 25جنيها ،والليمون 10جنيهات لدي بائعي التجزئة .

وأكد التجار أن البامية تباع بـ 8جنيهات ،والفلفل الالوان 12جنيها ،و القثاء 3.5إلي 8جنيهات ،و الخيار البلدي من5 إلى 8جنيهات و الخيار الصوب من 8 إلى 10 جنيهات ،والباذنجان الرومي تراوح من 5 جنيهات إلى 6جنيهات.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر الكوسة تراوح بين 4جنيهات إلى 10جنيهات، والفلفل الألوان من 12إلي 18جنيها،والبطاطس من 7 إلى 10جنيهات والفلفل الرومي 4جنيهات إلى 8 جنيهات ،والكرنب من 6 إلى 8جنيهات للواحدة.

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ونوه التجار إلى أن سعر الفلفل الحامي استقر بين 3إلي 8جنيهات، والباذنجان العروس 4جنيهات إلى 6 جنيهات، والجزر 10جنيهات إلى 12 جنيها، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 25جنيها ، والبامية 8إلي 12جنيها للكيلو، والملوخية 12 جنيها للكيلو ،والليمون بين 5إلي 15جنيهات للكيلو علي .

اسعار الخضروات والفاكهة

والمحوا إلى أن الموز البلدي تراوح من 10 جنيهات إلى 12جنيها، والبلح البرحي 25جنيها إلى 30جنيها ، والتفاح البلدي من 15إلي 20جنيها،والتفاح الأحمر المستورد 30جنيهًا.

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وافاد التجار أن التفاح الاخضر بـ 30جنيها، والبرقوق25جنيها ،والتفاح الأخضر الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30 جنيها، والموز المستورد 25 جنيها.

و ذكر التجار أن سعر العنب الاسود 15جنيها للكيلو ،والعنب البلدي 12.5جنيه، والعنب الاحمر 20جنيها،التين من 10إلي 15جنيها ، والكنتالوب أو الشمام 7.5 جنيه للكيلو .

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واضاف التجار أن سعر المانجو نعومي/الزبدية أو السكري 25جنيها، والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو، والكمثرى من 10إلي 20جنيها ، والخوخ 35جنيها،والبرتقال البلدي 10جنيهات ،والبطيخ 20جنيها للواحدة .

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بقلم الصاوي أحمد

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