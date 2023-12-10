انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 10-12-2023

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 10-12-2023 لتتراوح الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والبطاطس 12 و20 جنيها والخيار الصوب والكوسة والفلفل الرومي 16 جنيها والبصل 38 و40 جنيها والفاصوليا 12 جنيها والبسلة 35 جنيها والباذنجان الرومي 6 جنيهات والباذنجان العروس 6.5 جنيه طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و 160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة والخس جنيه ونصف والبروكلي 30 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 20 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة و الفاصوليا 12 جنيها والبامية 35 و البسلة 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر البطاطا الحلوة 10 جنيهات و الباذنجان العروس 6.5 جنيه،والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والباذنجان المخدد 6.5 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر البصل تراوح بين 22 جنيها و40 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16جنيها و ورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 12 جنيها والليمون 8 جنيهات إلى 16 جنيها والكوسة 16 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر الشمام من 15 جنيها والبرقوق 50 جنيها والعنب الاحمر 35 جنيها والبرتقال أبو سره 15 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 15جنيها واليوسفي 15جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيها و180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 100 جنيها والأفوكادو 200 جنيه والخوخ 70 جنيها.

وكشف التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيها والبرقوق الأسود 60 جنيها، و25 جنيها والكنتالوب والشمام 20 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها.

وأكد التجار أن البرتقال ابوسره 15 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيها والقشطة 80 جنيها.