انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 2-8-2023

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 2-8-2023 وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والخيار 12 جنيها والكوسة 10 جنيهات والجزر 6.5 جنيه والباذنجان 6.5 جنيه والليمون 28 جنيها والفلفل 12 جنيها والفلفل الألوان 24 جنيها والبصل 20 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأفاد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلى 150 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 8 جنيهات للكيلو والبطاطس 12 جنيها.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 30 جنيها والبامية 30 جنيها .

وكشف التجار أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه ، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والثوم 22 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 12جنيها و ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 16 جنيها والليمون 16 إلى 32 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها و البرقوق 45 جنيها و العنب الاحمر 20 جنيها و العنب الاخضر 20 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 17.5 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 25 جنيها والكيوي 50 جنيها والافوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 12 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

ونوه التجار إلي أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 30 جنيها إلى 60 جنيها والمشمش 20 جنيها إلى 25 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة .

وأشار التجار إلي أن البرتقال البلدي 20 جنيهاوالبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها .