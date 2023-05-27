انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 27-5-2023

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 27-5-2023 وتأرجحت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 5 جنيهات والكوسة والخيار والجزر 10 جنيهات والباذنجان البلدي 8 جنيهات والباذنجان الأبيض 5 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والبامية 25 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلى 100 جنيه والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 6 جنيهات والخيار 3.5 جنيه والباذنجان الرومي 3.5 جنيه والقلقاس 5 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو والبطاطس 6.5 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

وقال التجار إن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 16 جنيها إلى 20 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ،والباذنجان الرومي 5 جنيهات والخيار 6.5 جنيه إلى 12 جنيها .

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 18 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 6 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المشمش و البرقوق البلدي 20 جنيها إلى 25 جنيها و العنب الأحمر و الأخضر 20 جنيها و البرتقال 10 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب الأسود المستورد 80 جنيها والعنب البلدي الأحمر والأخضر 40 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيها والتفاح البلدي 30 جنيها والكمثرى 80 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها والفراولة 15 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وقال التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 12 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة.

وأوضح التجار أن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.