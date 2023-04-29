انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 29-4-2023

تباينت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم السبت 29 -4-2023 وتراجعت الطماطم إلى 6.5 جنيه بدل من 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والخيار 6.5 بدلا من 8 جنيهات وورق العنب 35 جنيها والبامية 60 جنيها والفاصوليا 23 جنيها والفلفل الرومي والحامي 16 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلي 150 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والكوسة 4 جنيهات والخيار 3 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 12 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 8 جنيهات والخيار 6.5 جنيه علي الأقل .

و أوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات ورق العنب 35 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيهاو البامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وأفاد التجار بأن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 80 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 40 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

ونوه التجار إلى أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 80 جنيها الكنتالوب 15 جنيهات والبطيخ 20 جنيها للواحدة .

وأفاد التجار بأن البرتقال أبو سرة بسعر 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .