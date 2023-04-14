انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 14-4-2023

تذبذبت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الجمعة 14-4-2023 وتراوحت الطماطم بين 5.5 إلى 6.5 جنيه والبطاطس 9 جنيهات والجزر 12 جنيها والكوسة 12 والباذنجان العروس 15جنيها والخيار 6.5 جنيها والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 25 جنيها والفلفل الالوان 40 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيهاوالفلفل الحامي 12 جنيها والليمون 12 جنيها والكوسة 6 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات .

ونوه التجار إلي أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 5 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 7 جنيهات والسبانخ والملوخية 14جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت أو الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 14جنيها و الفاصوليا 14 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر الباذنجان الأبيض 16 جنيها والباذنجان العروس 15 جنيهاوالباذنجان الرومي 6.5 جنيه والخيار 12 جنيها .

وقال التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 جنيهات و البطاطس 8 جنيهات والقلقاس 13 جنيها ورق العنب 40 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيهاو البامية 80 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 12 جنيها والليمون 24 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وأصاف التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 17 جنيها والموز 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأشار التجار إلي أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .