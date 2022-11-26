انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 26-11-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تراجعا طفيفاً اليوم السبت 26- 11- 2022 ، وسجلت الطماطم 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، والبطاطس 7.5 جنيه إلى 12 جنيها، والبصل الأحمر 6.5 جنيه و الخيار 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 والفلفل البلدي 11 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار إن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 45 جنيها إلى 80 جنيها، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 7 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات للواحدة، والبروكلي 12 جنيها، والقرنبيط 8 جنيهات، والكرنب الأحمر، والأبيض 5 جنيهات، والسبانخ 8 جنيهات للكيلو، والكرنب 12 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه، والبقدونس، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا، والبسلة 16 جنيها، والفاصوليا 12 جنيها، والفلفل الألوان 20 جنيها، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار البلدي 5 جنيهات.

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 6.5 جنيه، والبصل الأصفر 6.5 جنيه، والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيها، والكوسة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات، وورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والملوخية جنيهين ونصف، والليمون 12 جنيها، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها، والثوم 13 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 7.5 جنيه، والجوافة 10 جنيهات، والرمان 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، الموز البلدي 12.5 إلى 17.5 جنيه، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف، والعنب الكرمسون 20 جنيها .

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والعنب الأحمر 20 جنيها، والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها، والكاكا 15 جنيها، والكيوي 30 جنيها، والافوكادو 80 جنيها، والخوخ المستورد 20 جنيها، والكمثرى 17 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلى أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 20 جنيها إلى 40 جنيها، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها.

وذكر التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت من 20 إلى 30 جنيها، والعنب الكرمسون 20 جنيها، الكنتالوب من 12 جنيها إلى 15 جنيها، والشمام 10 جنيهات، والبطيخ 30 جنيهات للواحدة على الأقل.

وأكد التجار أن سعر التين الأبيض 20 إلى 25 جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها، والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.