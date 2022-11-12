انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 12-11-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تحركا اليوم السبت 12 – 11- 2022 ، وتأرجحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات، والباذنجان من 8 إلى 9 جنيهات بدلا من 10 والفلفل الرومي 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات، والفلفل الألوان 30 جنيها، والخيار 8 جنيهات بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيها إلى 100 جنيه، والفلفل الحامي 4 جنيهات، والليمون 5 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 2.5 جنيه إلى 8 جنيهات للواحدة، والبروكلي 15 جنيها للكيلو، والقرنبيط 12 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر، والأبيض 5 جنيهات للواحدة، والسبانخ 10 جنيهات للكيلو، والكرنب 18 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وقال التجار إن سعر البطاطا 3.5 جنيه، والبقدونس، والكسبرة، والشبت أو الجرجير 50 قرشا، والبسلة سكري 20 جنيها، والفاصوليا 12 جنيها، والفلفل الألوان 30 جنيها، والباذنجان الأبيض 9 جنيهات، والباذنجان الملون 9 جنيهات، والباذنجان العروس 9 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والخيار 8 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 6.5 جنيه، والبصل الأصفر 8 جنيهات، والفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيها، والكوسة 9 جنيهات، والبطاطس 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات، وورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والجزر 9 جنيهات، والملوخية جنيهين ونصف، والليمون 10 جنيهات، والبامية من 16 جنيها إلى 20 جنيها، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والثوم 13 جنيها.

وذكر التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 10 جنيهات، والجوافة 7.5 جنيه، والرمان 7.5 إلى 10 جنيهات، والموز البلدي 10 إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف والعنب الكرمسون 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها إلى 25 جنيها، والعنب الأحمر 20 جنيها، والتفاح الأحمر تراوح من 17 جنيها إلى 35 جنيها، والكاكا 12 جنيها إلى 15 جنيها، والكيوي 20 جنيها إلى 30 جنيها، والأفوكادو 80 جنيها، والخوخ المستورد 25 جنيها، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها.

وألمح التجار إلى أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها إلى 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت من 20 إلى 25 جنيها ، والعنب الكرمسون ب20 جنيها، والكنتالوب من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والشمام 12 جنيها، والبطيخ 10 جنيهات للواحدة على الأقل.

وأكد التجار أن سعر التين الأبيض من 10 إلى 20 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.