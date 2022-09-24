انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 24-9-2022

عاودت أسعار الخضروات الفاكهة الصعود اليوم السبت 24- 9- 2022، وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات، والبصل 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والفلفل الرومي والحامي 8 جنيهات، الفلفل الألوان 18 جنيها، بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 70 جنيها، والفلفل الحامي 4 جنيهات، والليمون 10 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البطاطا للمستهلك بـ 6 جنيهات، والبقدونس زالكسبرة والشبت أو الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 25 جنيها ، والفلفل الألوان 12 جنيها إلي 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض 7 جنيهات، والباذنجان الملون ، العروس 8 جنيهات والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه إلى 12 جنيها.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 10 جنيهات، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل 8 جنيهات ، والكوسة 10 إلى 12 جنيها ، البطاطس 6.5 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

وقال التجار إن سعر الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 9 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 12 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر التفاح 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ، والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 20 جنيها، والكمثرى 12جنيها إلى 15 جنيها، والرمان 6 جنيهات .

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 18 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ، والعنب الأسود البلدي 15 جنيها ، والعنب الكرمسون ب12 جنيها ، الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 8 جنيهات، والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

ونوه التجار أن سعر التين الأبيض بـ20جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها إلى 20 جنيها، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهات، والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .