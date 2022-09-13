انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 13-9-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تفاوتا اليوم الثلاثاء 13- 9- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات بدلاً من 6.5 جنيه ، والفلفل 8 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والباذنجان العروس والرومي 3.5 جنيه بدلاً من 4 جنيهات ، البصل 5 جنيهات ، بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلى 70 جنيها ، والفلفل الحامي 4 جنيهات ، والليمون 4 جنيهات ، والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وألمح التجار إلي أن سعر البطاطا للمستهلك 3.5 جنيه، والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 40 جنيها ، والفلفل الألوان 5 جنيهات إلي 12 جنيها ، والباذنجان الأبيض 4 جنيهات والباذنجان الملون ، العروس أو الرومي 3.5 جنيه، والخيار 4 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والفلفل الرومي 10 جنيهات ، والكوسة 6.5 إلى 10 جنيهات ،البطاطس 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 30 جنيها.

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 4 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة، والليمون 10 جنيهات إلى 16 جنيها ،والبامية من 6.5 جنيه إلى 20 جنيها ،والباذنجان الرومي 3.5 جنيه .

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات إلى 12 جنيها ،والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ،والموز المستورد 25 جنيها، والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 20 جنيها، والكمثرى 12جنيها إلى 15 جنيها، والرمان 8 جنيهات.

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 25 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها.

أسعار الفاكهة

وذكر التجار إلي أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ، والعنب الأسود البلدي 12 جنيها ،والعنب الكرمسون 12 جنيها ، الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 8 جنيهات ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وكشف التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها إلى 20 جنيها، والبرتقال أبو سرة 15 جنيهات ، والبرتقال البلدي 15 جنيها، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.