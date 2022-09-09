انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9-9-2022

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9- 9- 2022 ،وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 5.5 جنيه بدلا من 6.5 جنيه أمس ،والبطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، والباذنجان العروس 6 جنيهات والبامية 20 جنيها، بسوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وكشف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 70 جنيها ،والفلفل الحامي 3 جنيهات ، والليمون 6 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 2.5 جنيه،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير من 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 30 جنيها ،والفلفل الألوان 12 جنيهات إلي 16 جنيها ، والباذنجان الأبيض ،الملون ،العروس / الرومي 6 جنيهات، والخيار 12 جنيها.

أسعار الخضروات

وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 10 جنيهات ، والكوسة 12 جنيهات ،البطاطس 7.5 جنيه إلى 12 جنيها، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 25 جنيها .

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات ، والجزر 9 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 15 جنيها إلى 20 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر العنب الأسود 20 جنيها، والعنب الأخضر 12 جنيها إلى 15 جنيها ،والعنب الأحمر 17 جنيها ، والمشمش 25 جنيها ،الموز البلدي 15 جنيها ،والموز المستورد 25 جنيها والعنب البلدي 10 جنيهات .

وأضاف التجار أن سعر التفاح المستورد الأصفر 25 جنيها ، والتفاح الأحمر 25 إلى 35 جنيها ،والتفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 20 جنيها، والكمثرى 15 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار التجار أن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها،والبرقوق الأسود 15 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 25 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو نعومي 20 جنيها ،والعنب الاسود البلدي 20 جنيها ،والعنب الكرمسون ب17جنيها ،الكنتالوب 8 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وألمح التجار إلي أن سعر التين الابيض ب12جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 12 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .