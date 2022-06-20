انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 20-6-2022

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 20- 6 – 2022 وسجلت الطماطم 3.5 جنيه بدلا من 5 جنيهات ، والبرقوق 15 جنيها ، الخيار من 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والعنب المستورد 15 جنيها ، والبصل 5 جنيهات، والكوسة جنيهين ونصف إلى 8 جنيهات، في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات ، والليمون 18 جنيها ، والكوسة أو الخيار 4 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البطاطا الحلوة 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 10 جنيهات ، والفلفل الألوان 5 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، والباذنجان الملون 7 جنيهات.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل البلدي 6 جنيهات ، والفلفل الحامي / بسكرة 7 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات ، والكوسة من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات ، البطاطس 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب البناتي 20 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس 6 جنيهات ونصف ، والجزر 7 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ، والليمون 40 جنيها ، والبامية تراوحت من 15 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 6 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الأحمر سجل 15 جنيها ،والعنب الأخضر من 10 جنيهات إلى 15 جنيها ، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والموز المستورد 15 جنيها .

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الاخضر تراوح من 17جنيها إلى 20 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات، والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ، والافوكادو 20 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والبرقوق 15 جنيها ، والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الأحمر المستورد 20 جنيها ، عنب أسود مستورد 20 جنيها ،والعنب الكرمسون البلدي بـ 15 جنيها ، الكنتالوب من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والشمام 5 جنيهات ، والبطيخ من 15 جنيها إلى 25 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وقال التجار إن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 3.5 جنيه.