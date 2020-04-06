انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات فى الأسواق الإثنين 6-4-2020

وكشف التجار أن سوق العبور شهد نشاطا ملحوظا بين التجار للمشاركة فى مبادرات تخفيض الأسعار لاسيما بعد زيادة جشع بعضهم خلال فترة حظر التحرك على الطرق الماضية

تباينت أسعار الخضروات فى الأسواق نتيجة زيادة فوارق السعر بين صنف وآخر ومنطقة وأخرى وتراجعت أسعار الطماطم اليوم الإثنين وسجل القفص وزن 20 كيلو 40إلى 60 جنيها، مقابل 50 إلى 80 أمس طبقا لتجار .

وكشف التجار أن سوق العبور شهد نشاطا ملحوظا بين التجار للمشاركة فى مبادرات تخفيض الأسعار لاسيما بعد زيادة جشع بعضهم خلال فترة حظر التحرك على الطرق الماضية .

ولفت التجار إلى أن سعر الخيار تراوح بين 3 إلى 5 جنيهات والبطاطس من 1.5إلى 3.25 والبصل من 3 إلي 8 جنيهات .

وأوضح التجار أن جميع الاسعار متوازنة في سوق العبور بخلاف الفلفل الرومي عالى الجودة سجل 14 جنيها ،والليمون من 13إلي 15جنيها وباقي الأصناف سعرها مناسب مثل الفلفل الصعيدي من 5 إلى 6جنيهات، والباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 2.5 جنيه ، والباذنجان عالي الجودة من 4 إلى 5 جنيهات .

وكشفوا أن الثوم الأبيض سجل ما بين 4و4.5 جنيه والكوسة تراوحت بين 2 إلى 3.5 جنيه، والفاصوليا 7جنيهات، والبسلة 5 جنيهات ، والقلقاس 6 والجزر 2.5 جنيه .

وفيما يلي أسعار الخضروات في أسواق التجزئة حيث ارتفع سعر الباذنجان :

الطماطم :من 4 إلى 6 جنيهات

الخيار : من 7 إلى 8 جنيهات

البصل :من 6إلى 12جنيها

الليمون :من 20إلي 24 جنيها

الفلفل :من 8 إلى 22 جنيها

الباذنجان العروس الأسود : 8 جنيهات

الباذنجان الابيض :10جنيهات

الباذنجان البلدي : 8 جنبهات

البسلة : 10 جنيهات

الفاصوليا:من 14إلى 16جنيها

البطاطس:من 3.5إلى 5جنيهات

الكوسة : 6 جنيهات

الجزر : 6 جنيهات

القلقاس :12 جنيها

الكرنب: من 7 إلى 10 جنبهات

القرنبيط :8 جنيهات للواحدة

الثوم :7 جنيهات للكيلو

البرتقال :8.5 جنيه

الموز :من 10 إلى 12 جنيها

الفراولة :10جنيهات

الكانتالوب :8 جنيهات

التفاح : 25 جنيها

الخوخ :15جنيها

اليوسفي: 8.5 جنيه