انخفاض الطماطم .. أسعار الخضروات اليوم السبت 14-5-2022

شهدت أسعار الخضروات تفاوتًا بسوق العبور اليوم السبت 14-5-2022، وتراوح سعر قفص الطماطم بين 130 جنيهًا إلى 180 جنيهًا بدلاً من 220 جنيهًا أمس، بينما تراوح الباذنجان بين جنيه واحد إلى 3 جنيهات، والفلفل جنيهين والخيار جنيه ونصف والبسلة 7 جنيهات ونصف.

أسعار الخضروات في سوق العبور

و أكد التجار أن سعر الليمون يتراوح بين 10 إلى 15 جنيها، والليمون الشعيري جنيهين، والبطاطس 3 إلى 4 جنيهات والبامية 22 إلى 30 جنيها ، والفلفل الرومى جنيهين إلى 250 قرشا، والفلفل الألوان 8 جنيهات، والفلفل الأحمر الحار 8 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الحامى البلدي “اوميجا ” جنيهين ونصف ،وفلفل الحار “بسكرة ” 4 جنيهات ،والخيار البلدي جنيه ونصف والخيار الصوب 3 جنيهات ، والكوسة جنيهين إلى 2.50 ، والباذنجان الرومى من 75 قرشا إلى 3 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار بأن الباذنجان العروس تراوح من 180 قرشا إلى 300 قرش، والباذنجان الأبيض من جنيه إلى جنيهين والباذنجان الملون 175 قرشا إلى 225 قرشا، والبصل الأحمر 125 قرشا إلى 225 قرشا.

ونوه التجار إلي أن سعر البصل الفتيل تراوح من 125 قرشا إلى جنيهين والبصل الذهبي 175 قرشا إلى 225 قرشا، وورق العنب من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

ولفت التجار أن سعر البامية الحمراء 30 جنيها و الملوخية من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات ، والفاصوليا من 6 جنيهات الي 6.5 جنيه ، والبسلة من 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

وكشف التجار أن سعر الخضروات في سوق التجزئة متباين وسجلت سعر الطماطم من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها ، والبطاطس 6.5 جنيه والفاصوليا 12 جنيها والبسلة 15 جنيها.

وأستقر سعر الخيار بين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات ،والبصل الأحمر 3 جنيهات ونصف ، والباذنجان العروس ، والباذنجان الابيض 5 جنيهات.

واستقر سعر الجزر بقيمة 5 جنيهات ،والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والبامية 45 جنيها والفلفل 5 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

واستقرت الكوسة عند 5 جنيهات، والقلقاس 7 جنيهات ،وحزمة الخضرة مثل البقدونس والكزبرة والشبت والجرجير نصف جنيه .

وتباينت أسعار الفاكهة ، وبلغت أسعار التفاح الأحمر والأخضر 20 جنيها والكانتالوب 6 جنيهات ونص ،والبرتقال 12 جنيها، والخوخ 15 جنيها، والعنب المستورد 45 جنيها، والبطيخ 40 جنيها إلي 75 جنيها للواحدة.