انخفاض الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 4-11-2022

انخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 4- 11- 2022، وتراوحت الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، بدلًا من 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والفلفل الرومي 10 إلى 12 جنيهًا، والباذنجان العروس 8 إلى 10 جنيهات، والخيار 8 جنيهات بسوق التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 إلى 110 جنيهات، والفلفل الحامي 4 جنيهات، والليمون 6 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الكابوتشا 6 جنيهات للواحدة للمستهلك، والبروكلي 10 جنيهات، والقرنبيط 12 جنيهًا للواحدة، والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات، والسبانخ 12 جنيهًا للكيلو، والكرنب 20 جنيهًا للواحدة.

أسعار الخضراوات

وقال التجار إن سعر البطاطا 5 جنيهات، والبقدونس، الكسبرة، الشبت/ الجرجير 50 قرشًا، والفاصوليا 15 جنيهًا، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملوَّن 10 جنيهات، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 5 جنيهات، والبصل الأصفر 5 جنيهات، والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيهًا، والقثاء 5 جنيهات، والفلفل الرومي 11 جنيهًا، والكوسة 10 جنيهات، والبطاطس 11 جنيهًا، والقلقاس 10 جنيهات، وورق العنب 60 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والملوخية جنيهان ونصف، والليمون 11 جنيهًا إلى 14 جنيهًا، والبامية من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، والباذنجان الرومي 8 جنيهات، والثوم 13 جنيهًا.

ولفت التجار إلى أن سعر البرتقال اليوسفي 10 جنيهات، والجوافة 7.5 جنيه، والرمان 5 إلى 10 جنيهات، والموز البلدي 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 20 جنيهًا، والعنب 8 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيهًا، والعنب الأحمر 15 جنيهًا، والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيهًا، والكاكا 12 جنيهًا، والكيوي 15 إلى 25 جنيهًا، والأفوكادو 80 جنيهًا، والخوخ 25 جنيهًا، والكمثرى 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، والرمان 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

وأفاد التجار بأن سعر التفاح الأصفر 20 جنيهًا، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 35 جنيهًا، والبرقوق الأسود 35 جنيهًا، ومانجو زبدية 17 جنيهًا ونصف، والمانجو العويس 25 جنيهًا، ومانجو الفونسو 20 جنيهًا، والمانجو النعومي 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وذكر التجار أن سعر المانجو الزبدية 20 جنيهًا، والمانجو الكيت أو الكنت 20 جنيهًا، والعنب الكرمسون 12 جنيهًا، والكنتالوب 10 جنيهات، والشمام 12 جنيهًا، والبطيخ 10 جنيهات للواحدة.

وأفاد التجار بأن سعر التين الأبيض 12 جنيهًا، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.