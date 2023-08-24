انخفاض الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 24-8-2023

انخفضت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 24-8-2023، وتراوحت الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات، بدلًا من 12 جنيهًا، والبصل تراوح بين 20 و23 جنيهًا، والخيار والجزر 16 جنيهًا، والفلفل الرومي 14 جنيهًا، والباذنجان الرومي 10 جنيهات، والبطاطس 14 جنيهًا بسوق التجزئة، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تأرجح بين 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، والفلفل الحامي 7 جنيهات، والليمون 12 جنيهًا، والكوسة 8 جنيهات، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 15 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه، والجرجير جنيه ونصف الجنيه للحزمة، والفاصوليا 30 جنيهًا، والبامية 30 و40 جنيهًا، والفلفل الألوان 24 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والخيار 16 جنيهًا، والخيار الصوب 18 جنيهًا، والباذنجان الرومي 10 جنيهات، والثوم 30 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر البصل الأصفر 23 جنيهًا، والبصل الأحمر 22 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 14 جنيهًا، والكوسة 16 جنيهًا، وورق العنب 50 جنيهًا، والفلفل البلدي 14 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأفاد التجار بأن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، والجزر 16 جنيهًا، والليمون 10 جنيهات إلى 40 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا، والبرقوق 30 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، والعنب الأحمر 20 جنيهًا، والعنب البناتي 20 جنيهًا، والبرتقال 25 جنيهًا، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 17.5 جنيه و20 جنيهًا، والعنب الأسود 30 جنيهًا.

وقال التجار إن سعر التفاح الأصفر 60 جنيهًا، والتفاح الأحمر 60 جنيهًا، والتفاح الأخضر 70 جنيهًا، والتفاح البلدي 35 جنيهًا، والكمثرى 30 جنيهًا، والكيوي 60 جنيهًا، والأفوكادو 180 جنيهًا، والخوخ البلدي 25 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، والبرقوق الأسود 50 جنيهًا، والتين 25 جنيهًا، والكنتالوب 20 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوح من 15 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والمشمش 25 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة، في المتوسط.

ونوه التجار بأن سعر البرتقال البلدي 25 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 25 جنيهًا، والتين 20 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 30 جنيهًا.