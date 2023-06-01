انخفاض الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 1-6-2023

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 1-6-2023، وتراوحت الطماطم بين 3 جنيهات ونصف الجنيه إلى 5 جنيهات، بدلًا من 6.5 جنيه، والكوسة 10 جنيهات، والخيار 6.5 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، والجزر 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 12 جنيهًا بسوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وألمح التجار إلى أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 10 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات، والخيار 3.5 جنيه، والباذنجان الرومي جنيهان، والقلقاس 3 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 7 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وذكر التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه، والجرجير جنيه ونصف الجنيه للحزمة، والبسلة 20 جنيهًا، والفاصوليا 12 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيهًا، والبصل المقور 14 جنيهًا، والبصل الذهبي 14 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيهًا، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكوسة 6 إلى 10 جنيهات، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل البلدي 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأشار التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 10 جنيهات، والليمون 20 جنيهًا، والثوم 40 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر المشمش والبرقوق البلدي 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، والعنب الأحمر و الأخضر 25 جنيهًا، والبرتقال 10 جنيهات، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 25 جنيهًا، والعنب الأسود المستورد 50 جنيهًا، والعنب البلدي الأحمر والأخضر 25 جنيهًا.

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 80 جنيهًا، والتفاح البلدي 20 جنيهًا، والكمثرى 80 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والخوخ البلدي 20 جنيهًا، والفراولة 15 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 70 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 40 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والكنتالوب 12 جنيهًا، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

وأكد التجار أن البرتقال البلدي تراوح بين 7.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.